Fundado en 2000, King’s College Alicante fue pionero en impartir una educación británica en Alicante, y se ha convertido en todo un referente en esta ciudad (más de 1.000 alumnos de más de 45 nacionalidades). El colegio forma parte del distinguido grupo King’s College, colegio británico fundado en 1969 y creado sobre los principios de las instituciones británicas más notables, que hoy cuenta con nueve centros en el mundo.

El modelo educativo, impartido por profesores británicos nativos e internacionales, se caracteriza por su exigente programa de estudios, su enfoque interdisciplinar y su énfasis en el aprendizaje a través de la práctica, la exploración y la participación activa.

Fiel a su visión de estar “a la vanguardia de la educación a nivel internacional”, los colegios King’s College comenzaron a implantar el Bachillerato Internacional en sus centros en 2019 con el objetivo de ofrecer una educación “adaptada a las necesidades educativas de hoy en día”. En su nueva propuesta educativa, los colegios King’s College combinan el curriculum británico desde los 18 meses hasta los 16 años con el prestigioso sistema IB para los años preuniversitarios.

En Alicante, King’s College cuenta con la oferta educativa del Programa Diploma IB más amplia de la región, ya que incluye gran variedad de asignaturas y especialidades inéditas hasta ahora en le región. Además, todo el programa se imparte en inglés, con excepción de las asignaturas de lenguas modernas.

Los alumnos logran un nivel bilingüe de inglés y unas excelentes calificaciones, pero lo realmente significativo es que terminan su vida escolar habiendo desarrollado especiales habilidades para la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión. Así logran acceder a las mejores universidades tanto españolas como del resto del mundo, como Cambridge University, Imperial College London o University of Standford, y adaptarse sin problemas a su exigente y desafiante entorno académico.

Recientemente, el colegio ha inaugurado un impresionante nuevo edificio en su campus. El nuevo pabellón, que ocupa una extensión de 570 m2, alberga aulas especialmente diseñadas para la educación secundaria, en líneas con las formas de aprendizaje más innovadoras. Además, cuenta con una serie de espacios al aire libre destinadas al descanso y bienestar de los alumnos, un pilar fundamental de la educación en King’s College Alicante.

Una educación completa

El deporte y las artes son otro de los pilares fundamentales de la enseñanza en King’s College, por lo que además de formar parte del programa de estudios, se promueven diferentes actividades y eventos, como campeonatos deportivos y festivales musicales. Estas actividades estimulan las habilidades de los alumnos y promueven la actividad física, la disciplina y el sentimiento de equipo. Por otro lado, en King’s College Alicante se fomenta el apoyo a proyectos solidarios para que los alumnos desarrollen una actitud de respeto y responsabilidad social.

Los alumnos a partir de los 9 años (Year 5) participan en las Enrichment Activities, o actividades de enriquecimiento que se ofrecen en horario lectivo en miércoles alternos durante dos horas. Los alumnos eligen actividades estimulantes y nuevas en las que participar y que forman parte del currículo, por lo tanto es obligatorio que todos los alumnos participen en alguna de estas actividades, como por ejemplo robótica, jardinería, escalada, páddle tenis, páddle surf, Maui Thai, etc.

A lo largo del ciclo educativo se imparten clases de lengua, ciencias sociales y valenciano para garantizar la convalidación con el modelo educativo español. Además. a partir de los 11 años también tienen francés y alemán.

A los 16 años los alumnos hacen los exámenes IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) convalidables por el título español de graduado de educación Secundaria, a partir de los 16 años siguen el programa del Bachillerato Internacional (International Baccalaureate Programme o IBDP).

Un colegio “excepcional” según el gobierno británico

King's College Alicante ha sido calificado como “excepcional” en todas las categorías por Penta, un cuerpo inspector acreditado por el Gobierno Británico cuyo principal propósito es informar al Departamento de Educación del Reino Unido sobre el grado de adecuación de los colegios británicos en el extranjero a los estándares educativos exigidos por el mismo. El DfE tiene establecido un esquema para la inspección de colegios británicos en el extranjero que fija los estándares por los que estos centros son analizados y calificados. King’s College Alicante es el único colegio de la región que, de forma regular, se somete a estas inspecciones externas certificadas por el Departamento de Educación del Gobierno Británico.

“King’s College, The British School of Alicante (KCA) es un colegio excepcional. Como resultado de un sólido plan de estudios y un excelente enfoque en la enseñanza, sus credenciales académicos alcanzan los más altos estándares. El comportamiento de los alumnos es ejemplar. El liderazgo proporcionado por el director y otros miembros de la gerencia, la atención y el apoyo ofrecidos a los alumnos y el programa de estudios proporcionado, son excelentes”, destaca el informe de Penta.

El informe destaca que “los alumnos son estudiantes entusiastas, felices y educados y están muy orgullosos de su colegio y de los estándares que alcanzan”. También destaca el “compromiso y la pasión de todos los miembros del personal para asegurar los mejores resultados posibles para los alumnos" y la "amplitud de oportunidades disponibles para los alumnos más allá del plan de estudios para desarrollar habilidades que los prepararán para el futuro".

“Google Reference School”

King’s College Alicante fue el primer colegio británico en recibir la certificación internacional como “Google Reference School” (Colegio referente de Google), otorgada por la división de “Google for Education” tras implementar en las aulas la innovadora tecnología educativa de Google.

La distinción como Google Reference School premia el trabajo llevado a cabo por el colegio a lo largo de los últimos 4 años, en los que se han incorporado todo un abanico de soluciones digitales que han permitido mejorar el aprendizaje y las habilidades de sus alumnos. El proyecto también ha incluido la sincronización del sistema de gestión escolar iSAMS con Google, lo que ha permitido la creación y gestión de todas las clases digitales de Google Classroom, facilitando el trabajo de los profesores a la hora de gestionar sus recursos, tareas y comunicados de forma digital.