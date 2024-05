¡Descubre la Magia del Verano en Newton College Summer Camp: Wizards and Wands!

Este verano, Newton College abre sus puertas a todos los niños y niñas para vivir una experiencia única e inolvidable con su campamento temático «Wizards and Wands». No importa si no eres alumno del colegio; esta escuela de verano está diseñada para todos los pequeños aspirantes a magos, desde los dos hasta los 12 años.

Diversión en inglés

Durante los meses de junio y julio, Newton College ofrece un programa completamente en inglés, una oportunidad excepcional para que los niños mejoren sus habilidades lingüísticas en un entorno divertido y estimulante. La inmersión en inglés no solo ayuda a perfeccionar la expresión oral y escrita, sino que también fomenta una actitud positiva hacia el aprendizaje de idiomas desde temprana edad.

El aprendizaje de inglés en un ambiente lúdico y relajado permite a los niños asimilar el idioma de manera natural y efectiva. Además, estar en contacto constante con el inglés fortalece su confianza y fluidez, habilidades que serán de gran beneficio a lo largo de su vida académica y profesional.

Niños jugando en el Summer Camp del Newton College. / INFORMACIÓN

Actividades

El curso de verano 2024 está lleno de actividades emocionantes y educativas:

-Música y Movimiento: Potencia la creatividad y la coordinación a través de actividades musicales.

-Yoga: Promueve el bienestar físico y mental con sesiones de yoga adaptadas a los más pequeños.

-Clases de Informática: Desarrolla habilidades digitales esenciales mediante juegos y ejercicios interactivos.

-Cocina: Los niños aprenderán a hacer los mejores bizcochos de la zona, combinando diversión y destreza culinaria.

-Juegos de Agua: Ofrecerá actividades acuáticas refrescantes que garantizan diversión y alivio del calor veraniego.

-Inglés: Cada actividad está diseñada para reforzar el aprendizaje del inglés de manera natural y entretenida.

Estas actividades están diseñadas para crear experiencias de aprendizaje que no solo mejoran sus habilidades en inglés, sino que también fomentan la cooperación, la curiosidad y el respeto hacia su entorno y sus compañeros.

Flexibilidad e Inscripción

El campamento se llevará a cabo entre el 25 de junio y el 26 de julio, con opciones de 2, 3, 4 o 5 semanas. Los horarios y la estructura del programa están pensados para adaptarse a las necesidades de cada familia.

Los precios del campamento empiezan desde los 250€, sin comedor y con comedor, según las necesidades de cada caso. Además, para familias con más de un hijo, Newton College ofrece un descuento del 10% por cada hermano/a inscrito.

¡No dejes pasar esta oportunidad mágica! Las inscripciones ya están abiertas, y las plazas son limitadas. Para más información y para inscribir a tus hijos, visita nuestra página web o contacta con la oficina de Newton College a m.albert@newtoncollege.es