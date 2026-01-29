El diputado Juan de Dios Navarro resalta proyectos como el Palacio de Congresos de Elche o la sede de la propia institución provincial en la Glorieta

El diputado ilicitano Juan de Dios Navarro ha defendido este jueves la apuesta de la Diputación de Alicante por el municipio de Elche, “donde la institución provincial viene realizando inversiones históricas para desarrollar proyectos y actuaciones que están contribuyendo de forma decisiva al crecimiento económico, social y cultural de la localidad”.

“El compromiso de la Diputación con Elche ha sido y es absoluto y permanente como demuestran las inversiones que hemos impulsado en los últimos años conscientes de la importancia y el peso que este municipio tiene para el conjunto de la provincia”, ha insistido el diputado, quien ha citado, entre algunas de las inversiones más destacadas, el impulso del Palacio de Congresos de Elche, la sede de la Diputación de Alicante en la Glorieta, la rehabilitación de la Acequia Mayor del Pantano o la construcción del Instituto de Neurodesarrollo de la Fundación Salud Infantil de Elche.

Apoyo económico millonario

Navarro ha destacado que “se trata de proyectos muy importantes que cuentan con el apoyo económico, en muchos casos millonario, de la Diputación de Alicante” y ha resaltado, en este sentido, que ello ha sido posible “gracias al compromiso y la implicación de los equipos de gobierno tanto de la institución provincial como del Ayuntamiento, ambos gobernados por el Partido Popular”. Por otro lado, el diputado ha destacado que “frente a aquellos que, como Compromís, solo saben criticar de forma gratuita y sin argumentos la labor que la Diputación de Alicante está realizando por los pueblos y ciudades de la provincia, nosotros respondemos con inversión y proyectos”.

Aspecto interior que tendría el edificio del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

Al respecto, ha recordado que solo en el proyecto del futuro Palacio de Congresos de Elche ya se han invertido por parte de la Diputación casi 5 millones de euros – compra de terrenos y concurso de anteproyectos- al tiempo que ha apuntado que se prevé una inversión de 50 millones de euros en la ejecución de la infraestructura. “Estamos cumpliendo nuestros compromisos, tal y como los anunciamos, y este importante centro de congresos, que va a ser un revulsivo turístico, económico y cultural para el municipio, será pronto una realidad”, ha añadido Navarro.

Compra del edificio de La Glorieta

Además, la institución provincial adquirió por 4,6 millones de euros el antiguo edificio de la CAM en La Glorieta, un inmueble que, tras su futura rehabilitación, será sede cultural e institucional de la propia Diputación y que ahora de forma temporal se ha cedido al Ayuntamiento para su uso. La intención de la Diputación es trabajar para “ir optimizando el espacio, y poniéndolo a disposición del público cuanto antes”, aunque ello está condicionado “a lo que requiera el proyecto de adecuación de los espacios en el que está trabajando el área de Arquitectura y a los usos que se permitan”.

El edificio con entrada al Gran Teatro es ahora propiedad de la Diputación Provincial y su futura sede institucional y cultural en Elche / Antonio Amorós

“Desde la Diputación hemos hecho un esfuerzo muy importante para adquirir este inmueble, que ya es propiedad de todos los alicantinos y alicantinas. Ya es patrimonio público y ya se le está dando un uso interesante. El resto se ira acometiendo en base a lo que el departamento de Arquitectura vaya trasladando”, ha apuntado Navarro.

Fundación Salud Infantil

Los 2,2 millones de euros destinados a la Fundación Salud Infantil para la construcción y dotación de equipamiento del Instituto de Neurodesarrollo y los 1,6 millones de euros para la rehabilitación de la acequia mayor del Pantano de Elche son otras de las inversiones realizadas en los últimos años en Elche, junto a otras subvenciones “imprescindibles” como la aportación a la Uned, a la conservación y mantenimiento del Palmeral, al Patronato del Misteri d’Elx o al proyecto educativo de Puçol, entre otras muchas ayudas para entidades y asociaciones ilicitanas.

“Ante aquellos que solo tienen como cometido sembrar dudas, nosotros nos dedicamos a invertir y a hacer realidad aquello que hemos dicho”, ha concluido el diputado.