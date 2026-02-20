El Campello renueva parte de su flota móvil con 12 nuevos vehículos pesados y ligeros

Un total de 12 vehículos, de diferentes tamaños y para diferentes cometidos, ha adquirido el Ayuntamiento de El Campello con el propósito de mejorar los servicios municipales, las condiciones laborales y la seguridad de los empleados públicos.

Se trata de un camión cesta destinado a la brigada electricista, cinco vehículos ligeros (furgonetas cerradas de dos plazas) con destino a las brigadas de obras, jardinería y electricidad, dos vehículos ligeros de tres plazas tipo volquete con caja basculante para las brigadas de obras y jardinería, una furgoneta cerrada sobre-elevada de dos plazas con destino a las brigadas de obra en playas, dos vehículos ligeros de cinco plazas con ventanillas traseras para los encargados de las brigadas de obras y jardinería, y un turismo de cinco plazas para la brigada electricista.

Hoy, la renovada flota se ha expuesto en la explanada sita junto a la Jefatura de la Policía Local, y ha sido presentada a las autoridades locales, encabezadas por el alcalde, Juanjo Berenguer, al que han acompañado la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el edil de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, junto con jefes de todos los servicios afectados y empleados públicos de los departamentos.

El primer edil ha destacado que se trata de “otro compromiso cumplido”, que figura en el listado de actuaciones que contempla el Plan Municipal de Inversiones aprobado en 2024 con los votos favorables de PP y VOX, las abstenciones de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Unides Podem y el único posicionamiento en contra de los ediles de Per El Campello.

En la adquisición de estos vehículos se ha invertido un total de 405.127,84 euros. Para cumplir por completo el objetivo, falta la compra de una furgoneta adaptada destinada al traslado diario de niños y niñas con diversas discapacidades a un centro especializado próximo al municipio, cuya licitación ha quedado desierta y que volverá a convocarse en breve para completar la renovación de la flota.