La Costa Blanca enseña su potencial turístico en la feria más importante de Escandinavia

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca se encuentra este fin de semana en Dinamarca participando en la feria Iporale-Ferie For Alle, el mayor certamen turístico de Escandinavia, para dar a conocer la oferta de la provincia en segmentos como golf, caravaning, ocio activo o sol y playa.

“El mercado danés es estratégico para la Costa Blanca por su elevado poder adquisitivo, su comportamiento vacacional y su afinidad por el turismo de sol y playa combinado con experiencias activas y de naturaleza", ha destacado el director del Patronato, José Mancebo.

Encuentro con operadores

Por ello, ha anunciado un gran despliegue en esta convención celebrada en la ciudad de Herning , que cada año atrae a decenas de miles de profesionales del sector.

Durante el certamen Iporale-Ferie For Alle, el Patronato presentará la oferta de segmentos como golf, camping, experiencias activas o turismo de sol y playa

Previamente a la participación en la feria, el Patronato también ha participado en un workshop profesional que ha reunido a operadores y representantes del mercado nórdico para facilitar encuentros cualificados y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Oportunidades

Además, durante la feria se han mantenido contactos con agencias de viajes, prensa especializada y público final, con especial enfoque en la promoción de los productos vacacionales de golf y caravaning que ofrece la Costa Blanca, destino que puede aprovechar la buena conectividad aérea que mantiene con Dinamarca.

“Existen enlaces directos entre aeropuertos daneses y Alicante-Elche operados por diversas aerolíneas durante la temporada alta y media, lo que permite al destino posicionarse como opción viable para escapadas de sol, playa y golf fuera de los meses de mayor demanda”, ha precisado Mancebo.