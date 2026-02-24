Quim Giron hace vibrar al alumnado de El Campello sobre el escenario

Se los gana en el minuto 1, consiguiendo que el público infantil grite y gesticule con él como si no hubiera un mañana. Un único artista sobre el escenario, invitando al público infantil a interactuar con él. Y vaya si lo consigue.

Dirigida muy especialmente a los menores, esta semana se ha representado en el auditorio de la Casa de Cultura de El Campello el espectáculo “Copiar”, de la compañía catalana “Animal Religion”, y con Quim Giron, licenciado en Danza y Circo por la Universidad de Estocolmo, como protagonista principal.

Más de 600 alumnos de Primaria de cinco colegios de El Campello asistieron esta semana a la representación en el auditorio de la Casa de Cultura de El Campello, que contrató el espectáculo por decisión de la concejala de Educación y Cultura, Dorian Gomis, que asistió al espectáculo como espectadora, y fue testigo directo de lo que sucedía en el escenario. “Es, sencillamente, maravilloso”, dijo la edil después de comprobar cómo casi sin palabras los menores siguieron las indicaciones de Quim Giron con entusiasmo.

Se trata de una propuesta de teatro infantil que ha triunfado en los diferentes escenarios españoles que han acogido la representación. Las concejalías de Educación y Cultura (ambas al mando de Dorian Gomis) contrataron el espectáculo dos días: el sábado para el público en general, y el lunes con dos representaciones para el alumnado de los cinco colegios de primaria del municipio: Fabraquer. El Vincle, Rafael Altamira, Pla Barraques y Bonny. En este caso, con la subvención de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

En Copiar, el carismático Quim Giron lleva la interactuación con el público hasta su máxima expresión. Al comienzo del espectáculo escoge a un grupo de niñas y niños de entre el público asistente y los conduce al escenario, sin ningún ensayo ni preparación previa. Allí son invitados a explorar el arte de la imitación, desafiando el estigma del hecho de ‘copiar’.

De esta creación, los críticos han destacado que es “una fusión fascinante entre imitación y espontaneidad, en la que las niñas y niños participantes se convierten en intérpretes de la pieza junto con Quim”. “El resultado es una coreografía sorprendente, lúdica, original, divertida, que acaba contagiando a todo el público”.

Copiar tiene mala reputación. El pensamiento que rodea este acto es peyorativo, de poca originalidad, de pocas ideas individuales y, por lo tanto, de poca personalidad. Y es un hecho sorprendente porque, en realidad, como seres sociales que somos, desde que nacemos hasta que morimos siempre copiamos. Copiamos cómo hablan los demás, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo se visten, qué opiniones tienen... En realidad, copiar es muy natural. Todos nos copiamos los unos a los otros y gracias a este hecho nos conectamos, aprendemos y enseñamos, y así, la sociedad evoluciona.