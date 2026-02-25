El Consorcio Terra retira con éxito los primeros residuos de amianto en sus municipios tras los primeros meses de servicio

El Consorcio Terra, encargado de la gestión de residuos de 37 municipios de las comarcas de l’Alcoià, el Comtat y l’Alacantí, ha completado el primer cuatrimestre de funcionamiento de su nuevo servicio de recogida y gestión de residuos con amianto con un balance positivo de actuaciones.

Desde que la empresa adjudicataria (ESDAL, S.L.) comenzara a operar en octubre del pasado año, el servicio se ha centrado en la recogida y retirada de residuos que contienen amianto y, por tanto, potencialmente peligrosos localizados tanto en los ecoparques como basura dispersa en la vía pública.

Durante estos primeros cuatro meses, el grueso de las intervenciones se ha concentrado en las localidades de San Vicente del Raspeig y Muro de Alcoy. En San Vicente se han llevado a cabo un total de diez actuaciones de diversa índole, que han incluido la retirada de depósitos, tramos de tuberías, sacas con fragmentos y múltiples placas de uralita, que es como se conoce popularmente al amianto al ser el nombre de la empresa que los distribuía mayoritariamente en España. Por su parte, en Muro de Alcoy se han realizado dos intervenciones centradas en la retirada de depósitos abandonados y sus respectivas tapas.

Este contrato, que cuenta con una duración de cuatro años y un presupuesto estimado de 76.000 € anuales, se lleva a cabo para dar respuesta a una demanda de los propios municipios. El objetivo es facilitar la retirada de estos residuos, evitando a los ayuntamientos los sobrecostes y las farragosas tramitaciones de contratos menores que suponía gestionar su retirada de forma aislada.

El amianto, prohibido desde 2002 pero aún presente en muchas infraestructuras, no es peligroso si se mantiene íntegro. Sin embargo, su deterioro o rotura libera fibras microscópicas que, al ser inhaladas, representan un grave riesgo para la salud y el medio ambiente.

El Consorcio, al no disponer de los medios materiales y humanos necesarios para la realización del servicio, ha precisado la contratación de equipos específicos y personal especializado para su prestación, ya que la actividad de recogida, transporte y gestión de materiales que contienen amianto exige que tales actividades se realicen por profesionales y empresas que tienen que estar inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA) del territorio donde radiquen sus instalaciones principales.

Para una gestión ágil del servicio, el Consorcio ha habilitado un sistema de avisos a través de su aplicación de incidencias. Una vez que se recibe la notificación y se refleja la ubicación exacta del residuo, la empresa adjudicataria se desplaza al lugar para verificar las opciones de retirada y proceder a su gestión segura.

Por último, señalar que este servicio está destinado exclusivamente a la recogida de amianto abandonado en la vía pública o en los ecoparques de la red consorciada, en ningún caso se trata de un servicio de retirada para particulares o empresas que realicen reformas privadas. En estos casos, la responsabilidad de la gestión sigue recayendo legalmente en el propietario, quien debe contratar a una empresa autorizada.

El Consorcio Terra está formado por municipios de las comarcas de El Comtat y parte de l’Alcoià y l’Alacantí: Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro de Alcoy, l'Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos, junto a Alcoy, Benifallim, Ibi, Penàguila, Tibi, Agost, Aigües, Busot, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, La Torre de les Maçanes y Xixona. Junto a estas 37 entidades locales, son miembros del Consorcio Terra, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante.