L’Espai acoge nuevos talleres gratuitos de digitalización para pymes y personas autónomas

La correcta utilización de las herramientas digitales para el posicionamiento de negocios en redes sociales y campañas publicitariascentran los talleres que, durante el mes de marzo, se van a desarrollar en L’Espai, un programa formativo impulsado por el Ayuntamiento de Novelda con la colaboración de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia (FEMPA).

El alcalde de Novelda y responsable directo del área de Emprendimiento, Fran Martínez, ha presentado este nuevo programa formativo dirigido a pymes, micropymes y personas autónomas de cualquier sector que deseen mejorar su visibilidad, optimizar la atención a su clientela y aumentar su capacidad de venta mediante soluciones digitales sencillas y eficaces.

Fran Martínez ha asegurado que este nuevo paquete formativo confirma a L’Espai como “un referente formativo en la ciudad”, en el que ya se han desarrollado mas de sesenta acciones de formación desde su apertura en 2023.

Campañas publicitarias RRSS. / INFORMACIÓN

El alcalde ha agradecido la estrecha colaboración con FEMPA, lazos que permitirán la realización de estos cuatro talleres presenciales gratuitos centrados en el uso práctico de herramientas digitales y mantiene “la apuesta por acercar la formación especializada en digitalización al tejido empresarial local”.

El calendario de talleres comenzará el 3 de marzo con la sesión “Google para tu negocio”, continuará el 4 de marzo con el taller “WhatsApp Business como canal de atención y ventas”, seguirá el 24 de marzo con la formación “Gestión de redes sociales con inteligencia artificial” y finalizará el 31 de marzo con la propuesta “Campañas publicitarias con presupuesto ajustado”; todas las sesiones se celebrarán en L’Espai Novelda en horario de 15:30 a 16:30 horas.

Noticias relacionadas

La formación es gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa a través del correo lespai@novelda.es o del teléfono 965 60 37 25, así como mediante los códigos QR incluidos en los carteles informativos.