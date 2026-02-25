L’Espai acoge nuevos talleres gratuitos de digitalización para pymes y personas autónomas
El alcalde de Novelda y responsable directo del área de Emprendimiento, Fran Martínez, ha asegurado que este programa confirma a L’Espai como “un referente formativo en la ciudad"
La correcta utilización de las herramientas digitales para el posicionamiento de negocios en redes sociales y campañas publicitariascentran los talleres que, durante el mes de marzo, se van a desarrollar en L’Espai, un programa formativo impulsado por el Ayuntamiento de Novelda con la colaboración de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia (FEMPA).
El alcalde de Novelda y responsable directo del área de Emprendimiento, Fran Martínez, ha presentado este nuevo programa formativo dirigido a pymes, micropymes y personas autónomas de cualquier sector que deseen mejorar su visibilidad, optimizar la atención a su clientela y aumentar su capacidad de venta mediante soluciones digitales sencillas y eficaces.
Fran Martínez ha asegurado que este nuevo paquete formativo confirma a L’Espai como “un referente formativo en la ciudad”, en el que ya se han desarrollado mas de sesenta acciones de formación desde su apertura en 2023.
El alcalde ha agradecido la estrecha colaboración con FEMPA, lazos que permitirán la realización de estos cuatro talleres presenciales gratuitos centrados en el uso práctico de herramientas digitales y mantiene “la apuesta por acercar la formación especializada en digitalización al tejido empresarial local”.
El calendario de talleres comenzará el 3 de marzo con la sesión “Google para tu negocio”, continuará el 4 de marzo con el taller “WhatsApp Business como canal de atención y ventas”, seguirá el 24 de marzo con la formación “Gestión de redes sociales con inteligencia artificial” y finalizará el 31 de marzo con la propuesta “Campañas publicitarias con presupuesto ajustado”; todas las sesiones se celebrarán en L’Espai Novelda en horario de 15:30 a 16:30 horas.
La formación es gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa a través del correo lespai@novelda.es o del teléfono 965 60 37 25, así como mediante los códigos QR incluidos en los carteles informativos.
