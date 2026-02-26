El Ayuntamiento de Castalla presenta el cartel de la XXXII Feria de San Isidro, diseñado por Begoña Brotons

El Ayuntamiento de Castalla ha presentado oficialmente el cartel anunciador de la XXXII Feria de San Isidro, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026. La imagen de esta edición ha sido diseñada por la artista Begoña Brotons, quien ha desarrollado una propuesta renovada, dinámica y pensada tanto para el ámbito online como offline.

El alcalde de Castalla, Jesús López, ha señalado que “con esta presentación damos el pistoletazo de salida al trabajo que se lleva realizando desde hace varios meses en la preparación de lo que va a ser la Feria de este año, que será los días 22, 23 y 24 de mayo”. Además, ha destacado que “este cartel no es solo una imagen, sino que también refleja el esfuerzo, la ilusión y el compromiso de todas las personas que hacen posible esta feria”.

Cartel de San Isidro 2026. / INFORMACIÓN

Por su parte, el concejal de Ferias, José Rico, ha afirmado que “hoy es un día muy importante porque presentamos el cartel oficial”. Asimismo, ha recordado que las inscripciones para expositores permanecen abiertas hasta el 31 de marzo. “Se van inscribiendo los expositores del año pasado, tenemos ya algún expositor nuevo y la perspectiva es hacer un lleno absoluto”, ha explicado.

La diseñadora del cartel, Begoña Brotons, ha explicado que este año se ha trabajado “la imagen gráfica global de la feria, con un enfoque tanto online como offline”. Se potenciarán las redes sociales y se impulsará la promoción desde este momento para animar a la ciudadanía a visitar Castalla. Durante los días de feria, el público contará con un folleto informativo con toda la programación, disponible también en formato digital, al que se podrá acceder mediante un código QR presente en los carteles distribuidos por el recinto ferial. “He intentado plasmar la vistosidad de la feria, porque es una feria muy completa y con muchísimas actividades”, ha señalado.

La Feria de San Isidro volverá a convertir Castalla en un gran escaparate al aire libre con una amplia programación que incluye atracciones, artesanía, gastronomía, exposiciones, comercio, feria medieval, automoción, actuaciones y espectáculos, consolidándose como uno de los principales motores económicos, turísticos y sociales del municipio.