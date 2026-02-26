La Casa de Cultura de El Campello inaugura la muestra fotográfica “Donde el mar hace pueblo”, que ofrece una visión del municipio como espacio en continua evolución

Del 27 de febrero al 19 de abril, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello acoge la muestra fotográfica “Donde el mar hace pueblo”, título que invita a un recorrido por imágenes que, sin duda, pondrán en valor parajes y rincones del municipio.

Se trata de una exposición colectiva, en la que colabora la concejalía de Cultura que dirige Dorian Gomis, realizada por miembros de la Asociación Fotográfica de El Campello (AFEC), que presenta una lectura conjunta del municipio a partir de diferentes enfoques fotográficos. El proyecto ofrece una visión plural del pueblo como un espacio en continua evolución, donde pasado y presente se relacionan a través de la experiencia de quienes lo habitan.

Cartel de la exposición. / INFORMACIÓN

El mar se muestra como un elemento clave en la configuración del territorio, con una influencia directa en el paisaje, las tradiciones y la vida cotidiana. De ahí el subtitulo de la exposición. “Donde la luz acaricia la arena, donde las redes guardan historias, y donde cada ola susurra la vida de un pueblo”.

AFEC nació en noviembre de 2023 como iniciativa cultural campellera cuyo objetivo es la difusión, estudio y celebración de actividades alrededor de las distintas expresiones artísticas de la fotografía.

La idea de crear el colectivo surgió de la iniciativa de un grupo de amantes de la fotografía que ya participaban en actividades de otras entidades fotográficas de la provincia. Su presidente es José Alfaya.