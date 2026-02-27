Sant Joan dedica la programación cultural de marzo al ‘Mes del Teatro’ con 12 espectáculos teatrales para todos los gustos y edades

Marzo es ‘Mes del Teatro’ en Sant Joan. El Auditorio ‘Antonio Gil’ de la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant abrirá el telón doce veces en el mismo mes para ofrecer espectáculos de artes escénicas. La Concejalía de Cultura ha programado un ciclo teatral, desde el 1 hasta el 28 de marzo, donde dos funciones de compañías de ámbito nacional, la cuarta edición de la Muestra Nacional de Teatro Amateur Inclusivo ‘NOSaltres’, la III Muestra de Teatro Joven de l’Alacantí, una obra de teatro clásico griego, una producción del Aula de Teatro de la Universidad Permanente de la UA, dos espectáculos para conmemorar el 8 de Marzo (Dia de la Mujer), y varios montajes dirigidos al público familiar. Doce funciones que en su mayoría se ofrecen con entrada gratuitas o a un precio simbólico -con la recaudación destinada a una entidad solidaria-, con temáticas y géneros diversos, dirigidas a público amplio.

Esta mañana se ha presentado la programación del mes dedicado al teatro, precisamente en el escenario del Auditorio ‘Antonio Gil’ de la Casa de Cultura, recinto que acogerá todas estas representaciones durante las próximas semanas. Bajo los focos del auditorio han intervenido el concejal de Cultura, David Aracil; el dramaturgo alicantino, Juan Luis Mira; el responsable del Grupo de Teatro clásico greco-latino ‘La Nave Argo’, Fernando Nicolás; el director de la Mostra Nacional Teatre ‘NOSaltres’, Noé Vicente; la técnica municipal de Juventud, Fini Rochel; y Verónica Martínez, hija del director Modesto Martínez, director de Kinortion Teatro.

El edil de Cultura, David Aracil ha explicado que marzo comenzará, precisamente, con un homenaje a Modesto Martínez, fallecido de forma repentina a finales de 2025, al que se le dedicará este ‘Mes del Teatro’. El domingo 1, antes de la obra de la obra ‘Las novias viudas’, el Ayuntamiento de Sant Joan ofrecerá un reconocimiento a Modesto, cuya hija se mostraba muy agradecida por este recuerdo. “En nombre de mi familia, debo agradecer al concejal de Cultura, David Aracil, este detalle porque mi padre siempre ha estado ligado al teatro, y fue su grupo, Kinortion, y sus compañeros, quienes le ayudaron en la fase final de su enfermedad”, ha comentado Verónica Martínez, quien explicaba que a su padre, “desde que le entró el veneno del teatro, por culpa de Federico García Lorca, no se pudo separar del escenario. Le daba igual la comedia que el drama, porque como él decía, toda obra de teatro esconde una verdad, y el público debe salir del auditorio impactado por esa verdad”.

Teatro musical y programación escénica

De este modo, la programación teatrera comenzará el domingo 1 con teatro musical. ‘Las novias viudas’ de Juan Luis Mira, protagonizada por Ana Arrarte, con música en directo a cargo de Enrique Pedrón, llega a Sant Joan después de tener un recorrido por escenarios de toda España, dando a conocer “un capítulo de la intrahistoria, protagonizada por gente pequeña pero muy grande”, como ha asegurado el propio Juan Luis Mira. En concreto, “es un homenaje a nuestras madres, a aquellas mujeres que cuidaron a los presos que se concentraron en la cárcel improvisada creada a finales de la Guerra Civil en el Teatro Principal de Alicante”, ha explicado Mira. La entrada para ‘Las novias viudas’ tiene un coste de 3 euros a beneficio de APSA.

El viernes 6 será el turno del Aula de Teatro de la Universidad Permanente de la UA (UPUA) con ’No hables con extraños’. El domingo 8 será la función mensual de Petit Teatre, la Mostra de Teatro para la Infancia, con ‘Presente’, de Mireia Miracle Company. El teatro familiar musical infantil regresa al escenario, el viernes 13, con ‘El pequeño mundo de la música’ (entrada de 3 euros a beneficio de la Fundación Lukas).

El miércoles 18, ‘Ondas de Mujer’, de Alquimia, dentro de la programación del 8 de Marzo. El viernes 20, humor en la noche de monólogo con ‘Isabel Rey: Diva de Barrio’. El sábado 28, durante todo el día, la Casa de Cultura de Sant Joan acoge la III Muestra de Teatro Joven de l´Alacantí, donde participarán los grupos de teatro vinculados a las concejalías de Juventud de Alicante, El Campello, Mutxamel, San Vicente, Xixona y Sant Joan d’Alacant, con dos propuestas, la del Grupo Joven de la Escuela Municipal de Teatro y la del proyecto inclusivo Nos Movemos. Además de las funciones, abiertas al público habrá tres talleres impartidos por Fran de Ana (Danza-teatro), Lea Ríos Brea (Improvisación), Sergio Checa y Joan Chápuli (Interpretación ante la cámara), según ha adelantado la técnica municipal de Juventud, Fini Rochel.

Y para cerra el mes, el domingo 29, se abrirá el telón para la tragedia griega ‘Hécuba’, de Eurípides, a cargo del Grupo de Teatro ‘La Nave Argo’. Su responsable. Fernando Nicolás, ha comentado de esta obra dos similitudes con otros espectáculos de la programación. “Teatro joven, entretenido y educativo, con la mujer como protagonista, con Hécuba, una mujer griega símbolo de dignidad y resiliencia”.

Cuarta edición de ‘NOSaltres’

Asimismo, este próximo mes incluye la cuarta edición de la Muestra Nacional de Teatro Amateur Inclusivo ‘NOSaltres’ que ofrece los cuatro montajes seleccionados en dos fines de semana de marzo. Cuatro montajes, como ha explicado el coordinador de ‘NOSaltres’, Noe Vicente, “seleccionados entre los 75 proyectos recibidos de toda España, lo que demuestra el crecimiento de este festival”. Las obras que se podrán ver en Sant Joan, todas con entrada gratuita, son ‘Tierra’ (sábado 14), teatro del absurdo interpretado por Les Figuretes (de San Sebastián). El domingo 15 se representará ‘La decisió de Lola’, a cargo de Pàcnic Escènic (de Valencia). El sábado 21 será el turno de ‘El manual de la buena esposa’, interpretada por el Taller de Teatro Maru-jasp (de Alcalá de Henares). Y para cerrar la muestra, el domingo 22 se podrá presenciar la comedia ‘ODIseo o lo que SEA’, de Carabau Teatre (de Valencia), basada la clásica ‘Odisea’ de Homero… y en la odisea de todos los días.

Para asistir a estos espectáculos es necesaria la reserva de entradas, sean gratuitas o no, a través de la web www.santjoanentradas.es

Rutas y Patrimonio y programación musical

La programación cultural de marzo se completa, en el apartado de rutas y patrimonio, el viernes 6, con una nueva entrega de la ‘La Enoexperiencia de Sant Joan d´Alacant: Patrimonio cultural y enológico de la Huerta de Alicante’, en la Torre Ansaldo; y el domingo 8 con dos nuevas visitas teatralizadas al Refugio antiaéreo de Pedro José, en el Juzgado de Paz, con entradas ya agotadas.

La música llegará de la mano del VI Ciclo de Música Sacra, a cargo de la Sociedad Musical La Paz, en la Parroquia de San Juan Bautista (el viernes 7); doble entrega de Música a la Plaça, con Larry Tovar, en la Plaza de la Constitución (sábado 14) y Paloma, en la Plaza Maisonnave (sábado 21); y el ‘Canto de los Dolores’, el viernes 27, interpretado por la Banda del Conservatorio Villa de Sant Joan y el Orfeón San Juan, en la Iglesia parroquial a las puertas de la Semana Santa. Un ‘Canto de los Dolores’, plegaria polifónica compuesta en 1883, a la espera de ser declarado de Bien Interés Cultural Inmaterial de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a las exposiciones, marzo también recogerá, desde el domingo 1, la muestra ‘Arte que inspira la fe’, organizada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Sant Joan d´Alacant, en el vestíbulo de la Casa de Cultura. Y desde el viernes 27, ‘Luz y Color’, de Ángeles Vaquero, en la Sala ‘Pablo Lau’ de la Casa de Cultura.