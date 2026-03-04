La Diputación de Alicante organiza un ciclo sobre políticas de igualdad de género para ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Alicante ha puesto en marcha un ciclo de encuentros por la igualdad de género, que comenzará el próximo 23 de marzo en el MARQ, dirigido, fundamentalmente, a personal técnico y políticos de las entidades locales de la provincia.

Organizado por el departamento de Igualdad de la institución provincial y bajo el lema “Igualdad en acción: liderando el cambio desde lo local”, la propuesta pretende ser un punto de encuentro dirigido a profesionales comprometidos con la igualdad, la transformación social y la acción local. Como ha explicado la diputada del área, Loreto Serrano, “ la finalidad de este proyecto de servir como un espacio de debate, reflexión y conocimiento en torno a cuestiones relacionadas con el desarrollo de las políticas de igualdad de género a nivel municipal ”.

Este ciclo se compone de ocho encuentros en los que se abordarán diferentes temáticas actuales en materia de igualdad de género, desde una perspectiva teórico-práctica, con el ánimo de ofrecer herramientas útiles que contribuyan a una mejora en los servicios y recursos destinados a la implementación de las políticas de igualdad de género en nuestra provincia.

Va dirigido a personal técnico y político de las entidades locales, así como a organizaciones sin ánimo de lucro que actúan también a nivel municipal y cuya acción influye y conecta en el óptimo desarrollo de las políticas de igualdad de género locales.

Los encuentros se irán desarrollando durante la presente anualidad y la que viene. Toda la información con fechas, contenidos y forma de inscribirse, se encuentran en https://encuentrosporlaigualdad.com, la asistencia es gratuita y las plazas son limitadas.