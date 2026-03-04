La Diputación de Alicante, salvo Vox, se suma al Día Internacional de la Mujer

El pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana una moción conjunta firmada por los grupos Popular, Socialista y Compromís, a la que no ha querido sumarse Vox, que además la ha votado en contra, con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

A través de este texto, la Diputación reafirma su compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, la participación en la sociedad y la eliminación de la discriminación y la violencia de género.

“Desde la Diputación de Alicante nos comprometemos a seguir trabajando en la eliminación de todas las formas de discriminación y a promover políticas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, educativo y social, impulsando, asimismo, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida política, social y cultural de nuestros municipios”, reza la moción conjunta que se suma a la declaración de la FVMP.

Los acuerdos recogidos en la misma apuestan por promover la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las áreas de gestión de los ayuntamientos y en la propia Diputación para impregnar la igualdad de género en la acción local y provincial, así como seguir impulsando el desarrollo de programas y actividades concretas que promuevan la igualdad real y efectiva y prevenga la violencia de género por parte de ayuntamientos y entidades.

Potenciar la formación de profesionales y técnicos municipales, reforzar el papel del Servicio Iguales141 de la Diputación con asesoramiento técnico en el desarrollo de políticas de igualdad en los municipios y atender y asistir técnica y económicamente a los municipios en riesgo de despoblamiento y a las mujeres del ámbito rural son otros de los acuerdos de la moción.

Otras mociones

Durante la sesión plenaria se han debatido otras mociones presentadas por los grupos políticos, entre ellas una de Vox reclamando la reducción del gasto superfluo y la priorización del gasto provincial en la asistencia y cooperación municipal. “Es necesario reorientar el gasto público hacía las funciones esenciales, priorizando el mantenimiento de carreteras rurales, abastecimiento de agua potable, saneamiento, redes de transporte público y servicios básicos”, recoge la propuesta en la que se pide, además, que se suprima la financiación de programas no vinculados a la asistencia a los municipios como los de igualdad de género y LGTBI, cooperación internacional o Agenda 2030. La moción ha sido rechazada por el resto de la corporación provincial al considerar que era “ideológica y carente de soluciones”.

Por otra parte, desde el Grupo Socialista se ha presentado otra propuesta para la creación del Pla Provincial de Mobilitat Rural contra la despoblació para el que solicita una partida de 300.000 euros para municipios de menos de mil habitantes. La moción solo ha contado con el respaldo del Grupo Compromís, mientras que el equipo de gobierno la ha rechazado por entender que la propuesta “no resuelve el problema real, además de tratarse de una competencia de la Generalitat en la que ya está trabajando en un sistema que alivie la situación”.

La formación socialista también se ha sumado a Compromís para presentar una propuesta conjunta para la defensa y blindaje de la senda del poeta Miguel Hernández después de que, según han explicado, el Instituto Valenciano de la Juventud haya retirado la subvención para este evento, considerándolo los grupos de la oposición “un ataque a la cultura, la educación y la memoria democrática”. Por ello, exigen al Consell y al IVAJ “la restitución inmediata de la financiación necesaria para su celebración anual” y a garantizar “una financiación estable y plurianual”, entre otras cuestiones. El Grupo Popular, junto a Vox, ha rechazado la propuesta y ha defendido que el IVAJ está trabajando “para dar a conocer la figura del poeta a los jóvenes a través de los institutos y los ayuntamientos”, recordando que la senda “no está homologada”.

Finalmente, Compromís también ha llevado al pleno de marzo una moción para que se active de forma urgente una nueva edición del Plan +Cerca, dotándolo en una primera fase con 7,5 millones de euros para los municipios más pequeños, los de menos de 10.000 habitantes. Para ello solicita que se realice la modificación presupuestaria oportuna. Desde el equipo de gobierno se ha abogado por una planificación para activar este plan, en el que ya se está trabajando “para que pueda ser una realidad cuando Intervención y la Oficina Presupuestaria lo establezcan. Hay voluntad política para sacarlo adelante”, ha precisado la vicepresidenta segunda, Marina Sáez, quien ha rechazado la urgencia mostrada por Compromís en su moción, que finalmente no ha salido adelante.