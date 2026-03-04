La Feria de Emprendimiento, la Marcha en Bici por la Mujer y el tren de la Igualdad en Aspe

Desde la Concejalía de Igualdad de Aspe se informa de las modificaciones que se van a producir en la programación prevista para el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, debido a la alerta por condiciones meteorológicas adversas actualmente en vigor.

Dado que se trata de actividades que requieren una importante labor de organización y logística, se ha decidido posponer al fin de semana del 21 y 22 de marzo la celebración de la Feria de Emprendimiento, así como las actividades previstas al aire libre: la feria, el tren turístico y la marcha ciclista de la mujer, que quedan suspendidas en sus fechas iniciales y se reprogramarán para ese mismo fin de semana.

Programación actualizada. / INFORMACIÓN

Por el contrario, las actividades que se desarrollan en espacios cubiertos, tanto en el Teatro Wagner como en el Auditorio Ángel María Boronat, mantienen su programación habitual.

Desde la Concejalía de Igualdad se agradece la comprensión de la ciudadanía ante estos cambios, motivados por razones de seguridad y por la previsión de lluvias, y se anima a participar en las actividades reprogramadas.