El Teatro Castelar abre este sábado su programación de marzo con la representación de la comedia 'Madres'

El Teatro Castelar abre este sábado, a las 20:00 horas, la programación del mes de marzo con la representación de 'Madres', una comedia que llega a la cartelera del coliseo eldense en el marco de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. 'Madres' es una obra escrita, dirigida y protagonizada por Elena Díaz Barrigón y muestra la visión que tienen de la maternidad, de la familia y de la sociedad en general cinco mujeres muy diferentes que se quedan encerradas en un colegio. El aislamiento desbordará en una catarsis de límites insospechados, sacando a relucir las sombras y las luces de la maternidad.

El sábado 14 de marzo, a las 18:00 horas, llega a las tablas del Castelar un espectáculo que, de la mano de Whitedream, el Mago de las Pompas de Jabón y Récord Guinness, sumergirá al público en una experiencia fantástica para soñar en familia, llena de emociones y risas dentro del efímero mundo de las burbujas: 'Dreaming Bubbles'.

El miércoles 18 de marzo, a las 20:30 horas, la risa llenará el patio de butacas del Teatro Castelar con El Sevilla, el cantante de Los Mojinos Escozíos que lleva más de diez años desarrollando en solitario su faceta de cómico. En esta ocasión ofrecerá el monólogo 'La vida es rocanrol'. ¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un grupo que se llama Los Mojinos Escozíos? Éstas y muchas otras dudas serán resueltas en este ensayo a modo de monólogo.

La programación de marzo se completará el viernes 27, a las 20:00 horas, con la representación de 'La Odisea según Penélope', una obra adaptada y dirigida por Francesc Sanguino y el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Esta representación, que además servirá para celebrar el Día Internacional del Teatro, es una versión de 'La Odisea' de los seres sin poder, de las víctimas colaterales, de los distintos y de los inadaptados, todos ellos encabezados por Penélope en sus distintas edades. La épica no reside en su héroe, sino en una familia separada a causa de la guerra, enfrentada a sí misma y víctima de la lucha para conseguir el poder en una patria que no les pertenece.

Además de estas cuatro representaciones, el Teatro Castelar también acogerá dos espectáculos más: el viernes 6, a las 20:00 horas, la I Gala Drag Queen, con entrada libre hasta completar el aforo, y el viernes 13, a las 20:00 horas, la representación benéfica de 'Jesucristo Superstar' a cargo del alumnado del Colegio Santa María del Carmen, con entradas disponibles en la plataforma online.

Hay que recordar que todas las entradas para todos los espectáculos incluidos en la programación del primer semestre del año están ya a la venta en la web. Además, el público puede suscribirse a la newsletter del Teatro para recibir toda la información relacionada con la programación: horarios, precios, promociones, espectáculos, etc. Para inscribirse sólo hay que entrar en la web y rellenar un sencillo formulario.

A partir de ese momento, los suscriptores recibirán en su correo electrónico todas las novedades relacionadas con el Teatro Castelar, con recordatorios de los espectáculos que cada mes se ofrecerán en su escenario. Además de los horarios, precios y datos de la obra y de la compañía, también se incluye un enlace para ver un vídeo con un breve resumen de la obra en cuestión.

Además de en la plataforma online, las entradas también se pueden adquirir en taquilla, todos los jueves de 17:00 a 20:00 horas y dos horas antes de cada espectáculo. En taquilla se aplican los descuentos a estudiantes, mayores de 65 años, familias numerosas y grupo.