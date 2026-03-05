Qué hacer en Alicante la próxima semana: Agenda cultural del 9 al 15 de marzo

La semana cultural en Alicante se abre del 9 al 15 de marzo con una programación que combina museos, patrimonio, música en directo, actividades en Casa Bardin y propuestas para salir de la ciudad sin irse demasiado lejos. El eje, como siempre, está en los espacios de la Diputación de Alicante y su red de centros y yacimientos, con visitas guiadas, exposiciones y conciertos que marcan el ritmo de la agenda.

MARQ y yacimientos: arqueología “en sala” y sobre el terreno

El MARQ mantiene su exposición permanente, planteada como una renovación del sistema expositivo tradicional, con salas dedicadas a la Prehistoria, la Cultura Romana, los Íberos, la Edad Media y la Cultura Moderna y Contemporánea, además de las temáticas ‘Excavando una iglesia’, ‘Excavando bajo el agua’ y ‘Excavando en una cueva’, incluyendo la visita a los sótanos del museo. El horario del museo es: lunes cerrado; martes a sábado de 10:00 a 19:00; domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Los sábados a las 12:00 hay visitas guiadas en castellano.

En el capítulo de temporales, sigue en cartel la exposición ‘Dénia. Arqueología y museo’, impulsada por la Diputación junto al Ayuntamiento de Dénia a través del MARQ y el MAD, Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia, con piezas prestadas por una decena de museos, archivos y fundaciones nacionales e internacionales para contextualizar la historia de la ciudad. El recorrido va desde el arte rupestre de la cueva de la Catxupa a yacimientos como el Alt de Benimaquia (uno de los centros vitivinicultores más antiguos de la Península), la fundación de Dianium, su etapa islámica como madīna Dāniya y la evolución hasta la Dénia contemporánea.

Pases guiados: castellano (martes a domingo 11:30; sábados 13:00, 16:00 y 17:00), valenciano (martes a viernes 17:00; sábados 10:30 y 16:30; domingos 10:30) e inglés (sábado y domingo 12:30).

Para quienes prefieren completar la experiencia fuera del museo, esta semana también es buen momento para acercarse a los yacimientos:

Tossal de Manises, Lucentum (La Albufereta) : lunes cerrado; martes a sábado 10:00 a 14:00 y 15:30 a 17:30 ; domingos y festivos 10:00 a 14:00 . Visitas guiadas: martes a viernes 12:00; sábados 12:00 y 16:00; domingos 12:00 . Es el solar de la ciudad romana de Lucentum , uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunitat Valenciana y declarado Monumento Histórico Artístico desde 1961.

: lunes cerrado; martes a sábado ; domingos y festivos . Visitas guiadas: . Es el solar de la ciudad romana de , uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunitat Valenciana y declarado desde 1961. La Illeta dels Banyets (El Campello) : lunes cerrado; martes a sábado 10:00 a 14:00 y 15:30 a 17:30 ; domingos y festivos 10:00 a 14:00 . Visita guiada: martes a viernes 12:00; sábados 12:00 y 16:00; domingos 12:00 . En un promontorio estrecho y largo, reúne una secuencia cultural con restos de la Edad del Bronce, asentamiento ibérico, villa romana y presencia de materiales islámicos.

: lunes cerrado; martes a sábado ; domingos y festivos . Visita guiada: . En un promontorio estrecho y largo, reúne una secuencia cultural con restos de la Edad del Bronce, asentamiento ibérico, villa romana y presencia de materiales islámicos. Santuario de Pla de Petracos (Castell de Castells) : visita libre al paraje, con visitas concertadas (teléfono 965518067): viernes y sábado 11:00 a 13:30 y 17:00 a 19:30; domingos 11:00 a 13:30 . Es un santuario de Arte Macroesquemático, declarado BIC y Patrimonio de la Humanidad .

: visita libre al paraje, con (teléfono 965518067): . Es un santuario de Arte Macroesquemático, declarado y . La Cova de l’Or (Beniarrés) : apertura sábado 14 de marzo de 2026 , con entradas a la venta . El enclave se abre a 675 metros sobre el nivel del mar en la vertiente meridional de la Sierra del Benicadell y alberga un yacimiento clave para el conocimiento del Neolítico .

: , con . El enclave se abre a 675 metros sobre el nivel del mar en la vertiente meridional de la Sierra del Benicadell y alberga un yacimiento clave para el conocimiento del . Torre Almohade de Almudaina : lunes cerrado; martes a sábado 10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 ; domingos y festivos 10:00 a 13:00 . Visita guiada: martes a viernes 11:30; sábados 11:30 y 16:30; domingos 11:30 .

: lunes cerrado; martes a sábado ; domingos y festivos . Visita guiada: . Cava Gran de Agres (Serra Mariola): nevero a 1.120 metros, declarado Bien de Relevancia Local, con visita libre sujeta a la normativa del parque, con paneles explicativos y acceso interior mediante gradas metálicas hasta el fondo del pozo.

MUBAG: el siglo XIX, romanticismo y una agenda con visitas teatralizadas

El MUBAG mantiene su horario habitual: lunes cerrado; martes a sábado 10:00 a 20:00; domingos y festivos 10:00 a 14:00. En su exposición permanente, ‘El siglo XIX. La colección a la luz’, propone un recorrido por más de ochenta obras entre pinturas, esculturas y arte suntuario, articulado en siete ámbitos que van de La imagen de Alicante, el puerto a La emoción entorno al rostro. La muestra se ha incrementado gracias a la colaboración con la Colección de Arte Banco Sabadell y, en especial, con el Museo Nacional del Prado, con obras de artistas como Cecilio Pla, Manuel Benedito o Luis García, además de depósitos del Museo Nacional del Romanticismo.

En paralelo, el museo ofrece el complemento ‘Del trazo neoclásico al espíritu romántico’, y dentro de la colección, la propuesta ‘Abstracción geométrica. Pioneros del ilusionismo óptico en la colección’ con motivo del centenario del nacimiento de Eusebio Sempere.

IMPORTANTE: EL MUSEO CIERRA AL PÚBLICO DESDE EL MARTES 10 AL JUEVES 12 DE MARZO POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Entre las temporales, destaca ‘La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo’, con alrededor de 300 piezas y un apartado de mediación cultural para conocer y probar el funcionamiento del zootropo. En 2026 se programan visitas teatralizadas: sábados 18:30 y domingos 11:00. También puede visitarse ‘Pablo Genovés. Un mundo como el nuestro’ hasta el 26 de abril, además de ‘Instantes. La captura del tiempo en la obra de Didier Petit’ y ‘La ventana del arte. Dionisio Gázquez’.

Música en el ADDA y cultura en Casa Bardin

En el ADDA la semana suma audiciones y conciertos:

Martes 10 de marzo, 17:30 : ADDA Joven, audición de alumnos del departamento de Tecla del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá.

: ADDA Joven, audición de alumnos del departamento de Tecla del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá. Martes 10 de marzo, 19:30 : ADDA Joven, audición de alumnos del departamento de Agrupaciones Instrumentales del mismo conservatorio.

: ADDA Joven, audición de alumnos del departamento de Agrupaciones Instrumentales del mismo conservatorio. Sábado 14 de marzo, 19:00 : Ciclo La Guitarra, concierto de Carles Trepat .

: Ciclo La Guitarra, concierto de . Domingo 15 de marzo, 10:00 : XIII Ciclo Las bandas de la provincia en el ADDA, Agrupación Musical ‘Los Montesinos’ , ‘Ecos del alma, de la tierra y del espíritu’.

: XIII Ciclo Las bandas de la provincia en el ADDA, Agrupación Musical , ‘Ecos del alma, de la tierra y del espíritu’. Domingo 15 de marzo, 13:00: XIII Ciclo Las bandas de la provincia, concierto ‘40 años del certamen de música de Moros y Cristianos de Elda’ a cargo de la AMCE Santa Cecilia.

La programación del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert en Casa Bardin concentra varias citas entre semana:

Lunes 9, 18:00 : recital poético y musical del grupo Literario ADACUA, homenaje a Juan Gil Albert y al músico Óscar Esplá .

: recital poético y musical del grupo Literario ADACUA, homenaje a y al músico . Martes 10, 18:00 : ciclo ‘Música en femenino’, con estudiantes del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá y un programa de obras de compositoras.

: ciclo ‘Música en femenino’, con estudiantes del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá y un programa de obras de compositoras. Miércoles 11, 19:00 : club de videojuegos ‘Let’s play’, sesión dedicada a “What Remains of Edith Finch” con Flavia Bernárdez .

: club de videojuegos ‘Let’s play’, sesión dedicada a “What Remains of Edith Finch” con . Jueves 12, 19:00: ciclo ‘Contar y cantar’ con Christina Rosenvige, con inscripción en bit.ly/ContarycantarChristina.

Una agenda que también se mueve por la provincia

Para quienes buscan planes fuera de la capital durante el fin de semana, el calendario suma dos propuestas guiadas: el sábado 14 de marzo a las 19:00 en el Centro de Congresos de Elche, dentro del ciclo ‘La provincia del tesoro’, se programa la visita a la Casa y Torre Ferraz guiada por la arqueóloga Ana Valero (inscripción en bit.ly/ProvinciaTesoro14). Y el domingo 15 de marzo a las 09:30, el ciclo ‘Rutas con huella’ propone un itinerario circular por la Rambla Salada y la Sierra de Las Ventanas desde el Pabellón Santiago Sanza de Albatera, guiado por Carlos Vicente López (inscripción en bit.ly/RutasHuella9).

Noticias relacionadas

Además, siguen en cartel dos exposiciones: “El western norteamericano en la provincia de Alicante en los años 60” en el Museo de Alfarería de Agost (hasta el 27 de marzo) y ‘Arte en la Casa Bardin’: Elio Rodríguez, con ‘Momentos utópicos’ (hasta el 3 de mayo).