Costa Blanca participa por primera vez en la feria ‘Copenhaguen Bike Show’ para captar al turista danés

El Patronato Provincial de Turismo participa por primera vez en la décima edición de ‘Copenhaguen Bike Show’, que se celebra en la ciudad danesa este fin de semana. El organismo autónomo de la institución provincial trabaja en clave de segmentación y diversificación para mostrar el destino Costa Blanca con propuestas específicas que atiendan las distintas demandas del turista.

Este evento ciclista se ha ido consolidando a lo largo de los años como el más importante del mercado escandinavo. El público danés cada vez está más interesado en explorar destinos en bicicleta, tanto para participar en eventos ciclistas como para disfrutar de sus vacaciones.

“ Los países nórdicos siguen siendo mercados emisores muy importantes para la provincia de Alicante, por lo que seguimos desarrollando nuevas estrategias de promoción con el fin de recuperar estos mercados a niveles pre pandemia ”, ha destacado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo.

Dinamarca, con una población de aproximada de 6 millones de habitantes, que disponen de alto poder adquisitivo y tienen una gran cultura de viajes, priorizan los desplazamientos internacionales. Entre sus preferencias están las experiencias con mayor autenticidad, la sostenibilidad y el impacto social, aspectos prioritarios en las líneas de promoción del ente turístico de la Diputación.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cuenta con 348 vuelos durante el período de invierno a dos ciudades danesas, Copenhaguen y Billdun, operados por Norwegian, Ryanair y SAS.

