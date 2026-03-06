Suma renueva el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Majadahonda

El Consejo Rector de Suma ha aprobado la renovación del convenio de colaboración que mantiene este organismo de la Diputación de Alicante con el Ayuntamiento de Majadahonda en materia de gestión y recaudación tributaria. Este acuerdo, que se firmó por primera vez en 2005 y que ahora se ha renovado por otros cuatro años, refuerza los mecanismos de cooperación interadministrativa y se prevé que Suma ingrese anualmente unos 400.000 euros por la colaboración.

Por otra parte, durante la reunión también se ha dado el visto bueno a la liquidación del presupuesto de 2025 que arroja un resultado de 6,3 millones de euros, lo que ha supuesto desde el inicio del último plan estratégico un incremento de 4,61 millones de euros como consecuencia de las economías generadas por las medidas de eficacia y eficiencia adoptadas por Suma.

Ante estos datos, se ha propuesto repartir unos tres millones de euros mediante subvenciones a ayuntamientos para reducir parcialmente el coste de los servicios que el organismo les presta, sin dejar de atender la necesidad de acometer nuevos proyectos de inversión.

Finalmente, el Consejo Rector ha dado cuentas de las condiciones definitivas de la operación especial de tesorería concertada por Suma con distintas entidades bancarias que permitirá anticipar hasta el 75% de la recaudación del IBI y el IAE a los ayuntamientos contribuyendo a mejorar su liquidez y capacidad de planificación financiera.

Noticias relacionadas

La operación, de 210 millones de euros, se compone de dos lotes de igual importe. El primero se ha repartido entre todas las entidades colaboradoras en función de su volumen de recaudación con un diferencial sobre el Euribor a tres meses del 0,3%. El lote dos se ha adjudicado en base al menor coste, en este caso siendo el Banco Sabadell el que presentó mejores condiciones, con un rango en cuanto a diferencial entre 0,03% y 0,07%.