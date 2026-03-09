Christina Rosenvinge vuelve con el Instituto Gil-Albert para ofrecer su faceta más cercana al público alicantino

La cantante Christina Rosenvinge abrirá el próximo jueves una nueva edición del ciclo ‘Contar y cantar’, organizado Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. La propuesta, que en posteriores sesiones contará con Víctor Coyote y Nacho Casado, incluye una entrevista y un recital para fomentar el diálogo entre la música y la palabra.

“Contar y Cantar” propone un coloquio con artistas, compositores e intérpretes de la industria musical española, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia íntima y reflexiva que permita conocer tanto el proceso creativo como universo musical y emocional de la escritura de canciones. Así lo ha recordado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha animado al público alicantino a participar en la programación cultura que ofrece gratuitamente y a lo largo de todo el año el Instituto Gil-Albert.

Christina Rosenvinge (12 marzo)

Recientemente galardonada con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, Rosenvinge es una de las figuras clave de la música popular española desde finales de los años ochenta. Inició su trayectoria en plena eclosión de la movida madrileña, primero al frente de Alex & Christina y, poco después, como líder de Christina y Los Subterráneos.

A partir de finales de los noventa emprendió una etapa de reinvención artística que la llevó a abandonar los códigos más comerciales para desarrollar una obra cada vez más personal, reflexiva y literaria. Su carrera en solitario se caracteriza por una constante búsqueda creativa, donde conviven el rock, el folk, la experimentación sonora y una escritura cada vez más afilada e introspectiva. Además de su trabajo musical, Rosenvinge ha desarrollado proyectos vinculados al teatro, la poesía y la literatura, ampliando su universo creativo más allá del formato canción.

Víctor Coyote (10 abril)

Víctor Coyote cuenta con una larga y singular trayectoria musical que se inicia en los años ochenta, en pleno estallido de la Movida. Al frente de Los Coyotes, fue uno de los impulsores de la escena punkabilly del momento, para después romper con cualquier etiqueta incorporando ritmos latinos y una visión panamericanista que desafiaba la mirada dominante, entonces centrada en la fascinación por la Europa próspera. En esa etapa desarrolló un ideario musical propio, atravesado por una estética deliberadamente popular, referencias al culebrón y letras con un marcado compromiso social.

En 1992 inició una carrera en solitario siguiendo sus propios impulsos creativos con una fe constante en la música popular. Su discografía, diversa y nada monolítica, incluye trabajos que mezclan funk y espíritu del brasil nordestino, experimentos de electrorock con contrabajo y loops de guitarra, power pop, un disco intimista de glam-folk descreído y una colección de versiones que reivindican la figura del crooner de pueblo a través de clásicos locales, folclóricos, universales y olvidados.

Nacho Casado (15 mayo)

Nacho Casado es un músico y compositor ilicitano cuya trayectoria se ha construido desde la independencia, la honestidad creativa y una fuerte conexión con la canción de autor contemporánea. Inició su carrera a mediados de los años 2000, desarrollando un universo musical propio en el que conviven el folk, el pop y el rock de raíz americana, siempre al servicio de una escritura íntima y cuidada.

A lo largo de su discografía ha ido depurando un estilo personal, con arreglos sobrios y atmósferas envolventes que acompañan letras reflexivas, a menudo marcadas por la introspección y el paso del tiempo. Casado ha colaborado con diversos artistas y ha llevado su música a escenarios de todo el país, consolidándose como una figura respetada en el circuito independiente.