Este fin de semana arranca la temporada de visitas guiadas al yacimiento de la Cova de l’Or de Beniarrés

El yacimiento arqueológico de la Cova de l’Or de Beniarrésretoma este sábado 14 de marzosu programa de visitas guiadas. La Fundación CV MARQ gestiona junto al Ayuntamiento de la localidad esta interesante propuesta, que ofrece al visitante un completo recorrido tanto por el Centro de Interpretación como por el propio enclave arqueológico.

Las visitas guiadas, programadas durante los fines de semana hasta el próximo 12 de julio, incluyen la proyección de un vídeo que introduce a los visitantes en el yacimiento y su entorno medioambiental y paisajístico, para a continuación trasladarse en vehículo -incluido en el servicio ofertado- hasta el inicio del sendero que conduce al propio paraje arqueológico.

Tras un pequeño recorrido a pie en el que los visitantes disfrutan del Valle del Benicadell, se accede al interior de la cueva para recorrer el museo de sitio de la mano de guías especializados, quienes ofrecen una explicación detallada del yacimiento, de sus fases de ocupación, de la forma de vida, usos y costumbres de los pobladores que la habitaron hace más de 7.000 años.

La Cova de l´Or es un yacimiento arqueológico de referencia internacional del Neolítico convertido en museo de sitio por la Diputación de Alicante con el objetivo de proteger, difundir y preservar su alto valor histórico. Como ha reiterado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “el Centro de Interpretación está gestionado desde su apertura, en 2022, junto al Ayuntamiento de Beniarrés, a través del convenio de colaboración suscrito con la Fundación MARQ”.

Las personas interesadas en esta propuesta pueden reservar su entrada a través de este enlace. El horario de visitas a ambos recursos culturales es de 9:00 a 14:00 horas y las salidas hacia la cueva se realizan a las 9:00 y a las 11:30 horas -sábados y domingos-.