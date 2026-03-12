Diputación y Generalitat ponen en marcha el Corredor Verde del río Montnegre con obras para adecuar el cauce y prevenir inundaciones
Las primeras actuaciones incluyen la eliminación de especies invasoras y la revegetación
El objetivo es impulsar esta propuesta turística y ecológica en un espacio natural que conectará Tibi con El Campello y que actuará también como parque inundable
La Diputación de Alicante y el Comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana han celebrado esta mañana una reunión en el Palacio Provincial con los ayuntamientos de Tibi, Xixona, Alicante, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant y El Campello para presentar las primeras actuaciones que se van a poner en marcha para impulsar el proyecto del Corredor Verde del río Montnegre.
En una primera fase, que arrancará este mismo año con una inversión de 3,5 millones de euros que asumirá íntegramente la administración autonómica, se procederá a la mejora del cauce del río mediante la eliminación de especies invasoras, principalmente cañas, y colocación de tela geotextil para impedir de nuevo su crecimiento, la reposición de la vegetación y la regeneración de caminos.
La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, han sido los encargados de presidir esta reunión en la que se ha informado de los detalles de lo que han calificado como “un proyecto estratégico” que abarca más de 20 kilómetros de longitud ya que conecta la presa de Tibi con la desembocadura del río en El Campello.
“Con estas actuaciones damos el pistoletazo de salida a un proyecto que nace en la Diputación de Alicante, con la colaboración de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, y que ahora la Generalitat ha visto con buenos ojos y quiere reactivar en beneficio de la provincia”, ha apuntado Serna.
Gracias a estas actuaciones, que se llevarán a cabo en cada uno de los seis municipios implicados en el proyecto, y a las características del corredor, el mismo actuará en zonas de ‘laminación de agua’ también como parque inundable “lo que nos preparará por si volviera a suceder una dana o lluvias importantes, reduciendo el riesgo de inundación”, según ha explicado Mérida, “Esta es una máxima que, después de lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 en Valencia, va a afectar a cualquier infraestructura verde que se ponga marcha y es el tema de la protección y la resiliencia del territorio”, ha añadido el responsable autonómico.
Asimismo, ha detallado que el proyecto contempla también otras actuaciones de carácter climático con zonas de sombra “que permitan a los ciudadanos que recorran el sendero protegerse de las altas temperaturas durante el verano”. El objetivo es que esta primera fase, en la que incluso se contempla crear itinerarios hipoalergéncios, esté concluida este mismo año y en 2027 se impulsarían nuevas actuaciones centradas sobre todo en la cultura del agua.
