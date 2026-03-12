La Diputación invierte en esta legislatura ocho millones de euros para impulsar el desarrollo sociocultural, deportivo y económico de Aspe

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, se ha desplazado esta mañana al municipio de Aspe para visitar algunas de las actuaciones que la institución provincial ha financiado en el municipio, en el que se han invertido más de ocho millones de euros en lo que va de legislatura.

Acompañado por el alcalde, Antonio Puertos, el dirigente alicantino ha visitado en primer lugar el Ayuntamiento, donde tras firmar en el libro de honor ha repasado algunas de las actuaciones que la Diputación tiene proyectadas actualmente en la localidad como una nueva fase de las obras de mejora de la Ronda Sur de Aspe. Este proyecto, incluido en Planifica 2024-2027, cuenta con un presupuesto de 1.381.388 euros, que la Diputación financia en un 64% con 884.528 euros.

Los trabajos, pendientes de adjudicación por parte del Ayuntamiento, contemplan la urbanización y repavimentación de la fase III cuyo fin principal es conectar la Avda. Santa Pola con la calle Senda del Rey. Esta actuación se une a la obra impulsada con el anterior Planifica que incluyó una rotonda de intersección con la Avda. Orihuela con un presupuesto de 684.400 euros.

“La Diputación de Alicante siempre tiende la mano para que sean las corporaciones municipales las que decidan las actuaciones que quieren priorizar con los fondos que les aporta la institución provincial y, en este caso, el proyecto de la Ronda Sur permitirá a Aspe dar un salto y mejorar todavía más la movilidad de los vecinos y la conectividad con el resto de la provincia”, ha apuntado Toni Pérez.

El presidente y el alcalde también han visitado la ermita de La Concepción, rehabilitada gracias al apoyo de la Diputación de Alicante. La obra contó en su día con un presupuesto de 535.962 euros, financiado prácticamente en su totalidad por la institución provincial.

Toni Pérez ha resaltado, tras visitar este espacio, que “la ermita es un patrimonio no solo de Aspe sino de toda la provincia que había que proteger, recuperar y poner en valor. Gracias a la alianza de la Diputación y el Ayuntamiento se ha podido rehabilitar para que la puedan disfrutar todos los vecinos como un espacio polivalente”.

Finalmente, la comitiva también ha podido comprobar los trabajos realizados en el campo de fútbol de La Nía donde gracias al apoyo de la Diputación se instaló césped artificial, se doto de iluminación y se construyeron las gradas laterales, todo ello con una inversión de 150.000 euros.

“La Diputación es una palanca para que los municipios puedan tener las mejoras instalaciones deportivas posibles y ponerlas a disposición de sus vecinos y vecinas”, ha apuntado Toni Pérez, quien tras la visita a estas obras ha asistido a los Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira.