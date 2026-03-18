Agenda cultural: Una semana para disfrutar de la arqueología, el arte y la música en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante afronta una nueva semana con una agenda cultural muy variada en la que destacan las propuestas del MARQ y el MUBAG, los conciertos del ADDA, las actividades literarias y artísticas del Instituto Juan Gil-Albert y varias exposiciones repartidas por distintos municipios. Del 23 al 29 de marzo, el público podrá recorrer desde yacimientos arqueológicos y colecciones del siglo XIX hasta recitales, homenajes, fotografía y patrimonio industrial.

MARQ: arqueología, historia y visitas guiadas

El MARQ mantiene abierta su exposición permanente, un recorrido por la Prehistoria, la Cultura Romana, los Iberos, la Edad Media y la Cultura Moderna y Contemporánea, además de las salas temáticas ‘Excavando una iglesia’, ‘Excavando bajo el agua’ y ‘Excavando en una cueva’. También incluye la visita a los sótanos del museo. Su horario es de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Los sábados a las 12:00 horas hay visita guiada en castellano.

A ello se suma la muestra temporal ‘Dénia. Arqueología y museo’, impulsada por la Diputación junto al Ayuntamiento de Dénia a través del MARQ y el MAD. La exposición recorre la evolución histórica de la ciudad desde el arte rupestre de la cueva de la Catxupa hasta la Dénia contemporánea, pasando por el Alt de Benimaquia, la ciudad romana de Dianium y la madīna Dāniya islámica. Incluye pases guiados en castellano, valenciano e inglés en distintos horarios de martes a domingo.

Yacimientos y enclaves patrimoniales

La agenda del MARQ también permite visitar varios yacimientos. El Tossal de Manises Lucentum, en La Albufereta, conserva el solar de la antigua ciudad romana de Alicante y abre de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. En ese mismo horario puede visitarse también La Illeta dels Banyets, en El Campello, un enclave con restos de la Edad del Bronce, época ibérica, etapa romana y presencia de materiales islámicos. Ambos espacios cuentan con visitas guiadas de martes a domingo.

En el interior de la provincia destacan el Santuario de Pla de Petracos, en Castell de Castells, uno de los mejores conjuntos de arte rupestre de la Comunitat Valenciana y declarado Patrimonio de la Humanidad, con visitas concertadas; la Cova de l’Or, en Beniarrés, clave para el estudio del Neolítico; la Torre Almohade de Almudaina, con horario de martes a domingo y visitas guiadas; y la Cava Gran de Agres, nevero ubicado en la Serra Mariola que se puede visitar libremente.

MUBAG: el siglo XIX y grandes exposiciones temporales

El MUBAG ofrece una de las programaciones más completas de la semana. Su exposición permanente, ‘El siglo XIX. La colección a la luz’, reúne más de ochenta obras entre pinturas, esculturas y arte suntuario y plantea un recorrido por las temáticas y tendencias del arte español del siglo XIX. La muestra se estructura en varios ámbitos, como la imagen de Alicante, el viaje, el retrato o la emoción entorno al rostro, y se ha enriquecido con colaboraciones del Museo del Prado, la Colección de Arte Banco Sabadell y el Museo Nacional del Romanticismo.

Junto a ella puede visitarse ‘Del trazo neoclásico al espíritu romántico’, que completa el relato artístico del Alicante del XIX, y varias exposiciones temporales. Entre ellas sobresale ‘La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo’, que reúne cerca de 300 piezas y propone un viaje al siglo XIX a través de pinturas, mobiliario, tejidos, indumentaria y objetos personales. Esta muestra cuenta con visitas teatralizadas los sábados a las 18:30 horas y los domingos a las 11:00 horas.

También forman parte de la programación ‘Pablo Genovés. Un mundo como el nuestro’, ‘Instantes. La captura del tiempo en la obra de Didier Petit’ y ‘La ventana del arte. Dionisio Gázquez’. El museo abre de martes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Conciertos en el ADDA

La música tiene un lugar destacado esta semana en el ADDA. El viernes 27 de marzo a las 20:00 horas se celebrará el concierto de la Temporada Sinfónica: ADDA·Simfònica/Lluna/Carneiro, con la orquesta ADDA·Simfònica Alicante, dirigida por Joana Carneiro, y con Joan Enric Lluna al clarinete.

El domingo 29 de marzo a las 12:00 horas llegará la cita de ‘Nuestras bandas y orquestas’, con la participación de la Orquesta Sinfónica Teatro Castelar de Elda y la Coral de la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Shlomo Rodríguez y Octavio J. Peidró.

Casa Bardin y Juan Gil-Albert: poesía, arte y publicaciones

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert concentra buena parte de la agenda literaria y artística de la semana. El lunes 23 de marzo a las 19:00 horas, la Casa Bardin acoge ‘Versos ilustrados’, una jornada dedicada a la poesía infantil y sus ilustradores con Antonio Ventura y Cesáreo Martín de Vega. El martes 24, la actividad se traslada a bibliotecas públicas de la provincia con autores e ilustradores en Sant Joan d’Alacant, Callosa d’En Sarrià, Callosa de Segura y Pinoso.

Ese mismo martes, también a las 19:00 horas en la Casa Bardin, se presentará el número 75 de la revista Canelobre Juan Gil-Albert. El miércoles 25, el Club de Arte Manifiesta dedicará una sesión al fotógrafo Joe Rosenthal. El jueves 26 arrancará el ciclo ‘Perform Fem’ con Vera Lebrón y su recital escénico ‘Ofelia’, y en el MUBAG se presentará el libro ‘Entre el taller y la exposición’ de Pablo Sánchez. El viernes 27, la plaza Ruperto Chapí de Alicante acogerá un homenaje teatralizado al compositor villenense en el 175 aniversario de su nacimiento. El sábado 28, el Ayuntamiento de Relleu será escenario de la presentación de ‘Històries casolanes de Relleu i de la seva ética’.

Más exposiciones en la provincia

La programación cultural se completa con otras muestras destacadas. En el Museo de Alfarería de Agost puede visitarse hasta el 27 de marzo la exposición ‘El western norteamericano en la provincia de Alicante en los años 60’, centrada en los rodajes del género en territorio alicantino a través de fotografías, carteles y folletos.

La Casa Bardin mantiene hasta el 3 de mayo la exposición ‘Momentos utópicos’, de Elio Rodríguez. Por su parte, el Palacio Provincial acoge hasta el 19 de abril la muestra ‘Sueños Cromáticos’, de Manuel Mas Calabuig, compuesta por 23 piezas. Su horario es de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

MuBoma y propuestas para distintos públicos

En Alcoi, el MuBoma ofrece un recorrido por la historia del oficio de bombero y por su evolución técnica y humana a través de sus distintas salas. El museo abre de lunes a jueves de 10:00 a 16:00 horas, los viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, los sábados de 10:00 a 14:00 horas y los domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

Además, el MUBAG mantiene actividades educativas y familiares, entre ellas ‘Mus’n’Babies’, una experiencia artística y multisensorial para niños de 0 a 3 años acompañados de sus familias, con reserva previa y próxima cita el 28 de marzo de 2026.

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La semana cultural deja así una oferta muy amplia, con propuestas que conectan patrimonio, creación artística, música, literatura y memoria en distintos puntos de la provincia de Alicante.