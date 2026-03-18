Suma reabre en Torrevieja su oficina tras una completa remodelación para mejorar la atención al ciudadano

La oficina de Suma en Torrevieja ha reabierto sus puertas tras una completa remodelación que ha permitido mejorar la funcionalidad y sostenibilidad de estas instalaciones, reforzando el uso de las tecnologías digitales, la accesibilidad y la atención presencial.

La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, el director del organismo, José Antonio Belso, y el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, han recorrido las nuevas dependencias de la calle Patricio Pérez, ya abiertas al público tras una reforma en la que se han invertido 455.000 euros. Esta es la tercera oficina que renueva Suma dentro de su Plan Estratégico, tras la apertura de Elche-Carrús y Benidorm, mientras que a lo largo de 2026 también está prevista la reforma de las sedes de Orihuela, Almoradí y Alfaz del Pi.

Con una superficie de 250 metros cuadrados, la renovada oficina DE Torrevieja –la más antigua de toda la red de Suma ya que se inauguró en 1993- presenta una distribución más funcional, diferenciando claramente dos áreas; una zona de atención público, que incluye un espacio de espera para los ciudadanos, y otra destinada a trabajos internos. Además, como novedad en las dependencias de Torrevieja se ha integrado la Unidad Catastral de Suma, anteriormente en otra ubicación.

El nuevo diseño recupera la esencia innovadora de Suma, apostando por reforzar la atención presencial y personalizada. Además, se han incorporado mejoras orientadas a la sostenibilidad y eficiencia como cartelería digital, sistemas de impresión compartida para reducir el consumo de papel, penales y techos fonoabsorbentes que optimizan la acústica y un sistema de climatización más eficiente que contribuye al ahorro energético.

Asimismo, se han habilitado zonas de office para el descanso y la colaboración de los empleados, así como espacios de mayor privacidad para reuniones con contribuyentes que requieren una atención más personalizada.

“Con esta actuación, Suma refuerza el papel de sus oficinas como espacios clave en la relación con el ciudadano, situándolo en el centro de su actividad y promoviendo, al mismo tiempo, el uso de tecnologías digitales”, ha destacado Marina Sáez, quien ha detallado que esta oficina de Torrevieja atiende presencialmente a cerca de 21.000 ciudadanos cada año y lo hace en varios idiomas –inglés, alemán, francés y ruso- gracias a un equipo altamente cualificado.

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En este sentido, el director del organismo ha explicado que Suma impulsa el uso de canales no presenciales, “pero sigue dando también importancia a la atención ‘cara a cara’ para no dejar atrás a las personas mayores menos familiarizadas con el entorno digital y para humanizar el servicio público acercándolo al ciudadano”. Este compromiso queda reflejado en el lema escogido para sus redes sociales #SumaMasCercaDeTi