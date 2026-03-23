La Diputación activa ayudas para los clubes deportivos de la provincia por valor de 860.000 euros

La Diputación de Alicante continúa activando ayudas en materia de deportes. En esta ocasión, son 860.000 euros los que se distribuirán a través de cuatro convocatorias para colaborar con el funcionamiento y la actividad de los clubes de la provincia.

“ Nuestro compromiso con las entidades deportivas del territorio es absoluto. Somos conscientes de su influencia en el desarrollo físico, mental y social de las personas, pero también de las dificultades económicas a las que se enfrentan. Por ello, a lo largo del año, son numerosos las convocatorias que impulsamos para garantizar su continuidad y crecimiento ”, ha señalado el diputado responsable del área, Bernabé Cano.

Así, por un lado, la institución destinará este 2026 un total de 400.000 euros para ayudar a los equipos masculinos y femeninos de categoría senior o absoluta que participen en ligas nacionales o europeas. El BOP ha publicado recientemente las bases de este programa de subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 7 de abril.

Por otro lado, la Diputación sufragará con 310.000 euros la promoción y potenciación de actividades por parte de los clubes de la provincia, así como su participación en competiciones federadas de carácter oficial.

Además, la institución ha habilitado una partida de 80.000 euros para ayudar a las entidades a desarrollar proyectos yactividades relacionadas con la salud y la igualdad y paracolaborar con los clubes de deporte adaptado e inclusivo de la provincia -discapacidad física, intelectual y/o psíquica-.

El plazo para adherirse a estas dos convocatorias también está ya abierto, aunque en este caso concluye el próximo 2 de abril.

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Finalmente, el fomento y la promoción de los deportes náuticos, contarán con ayudas que alcanzan los 70.000 euros. Este plan, cuyo plazo para inscribirse finaliza el 7 de abril, contempla tres ámbitos de actuación; uno destinado a cubrir gastos derivados de la organización de actividades náuticas de carácter oficial; otro para incentivar la participación de los clubes en eventos deportivos de ámbito internacional, nacional o autonómico; y el último para el desarrollo de cursos de enseñanza y formación que favorezcan la difusión de esta disciplina.