La Diputación conmemora el 24 de marzo el Día Mundial del Agua con una jornada sobre estrategias de adaptación al cambio climático

La Diputación de Alicante conmemorará el martes 24 de marzo el Día Mundial del Agua con la jornada “Estrategias locales de adaptación y mitigación frente a fenómenos climáticos extremos”. El encuentro se celebrará en la sede de AIJU en Ibi, entidad que también colabora en esta iniciativa junto a CLIMAAX y la Cátedra del Agua.

Dirigida a administraciones públicas, sector empresarial, comunidad científica y agentes de proyectos europeos, la jornada ahondará en los riesgos climáticos, así como en las estrategias municipales de adaptación al cambio climático, los retos, las oportunidades o el papel de la innovación tecnológica para la resiliencia climática en entornos urbanos.

“ Es fundamental que pongamos en común todas aquellas estrategias e iniciativas que contribuyan a luchar contra el cambio climático, no solo desde el ámbito internacional sino también desde lo local, diseñando estrategias más ajustadas a las realidades ambientales, sociales y económicas e involucrando en todo ello a los ciudadanos”, ha apuntado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

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