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La Diputación conmemora el 24 de marzo el Día Mundial del Agua con una jornada sobre estrategias de adaptación al cambio climático

Administraciones públicas, sector empresarial, comunidad científica y proyectos europeos son los principales destinatarios de esta cita

Jornada “Estrategias locales de adaptación y mitigación frente a fenómenos climáticos extremos”

Jornada “Estrategias locales de adaptación y mitigación frente a fenómenos climáticos extremos”

R. E.

La Diputación de Alicante conmemorará el martes 24 de marzo el Día Mundial del Agua con la jornada “Estrategias locales de adaptación y mitigación frente a fenómenos climáticos extremos”. El encuentro se celebrará en la sede de AIJU en Ibi, entidad que también colabora en esta iniciativa junto a CLIMAAX y la Cátedra del Agua.

Dirigida a administraciones públicas, sector empresarial, comunidad científica y agentes de proyectos europeos, la jornada ahondará en los riesgos climáticos, así como en las estrategias municipales de adaptación al cambio climático, los retos, las oportunidades o el papel de la innovación tecnológica para la resiliencia climática en entornos urbanos.

Es fundamental que pongamos en común todas aquellas estrategias e iniciativas que contribuyan a luchar contra el cambio climático, no solo desde el ámbito internacional sino también desde lo local, diseñando estrategias más ajustadas a las realidades ambientales, sociales y económicas e involucrando en todo ello a los ciudadanos”, ha apuntado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

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La inscripción es totalmente gratuita y podrá realizarse a través del siguiente enlace hasta mañana domingo 22 de marzo https://formacionaiju.es/producto/jornada-estrategias-locales-de-adaptacion-y-mitigacion-frente-a-fenomenos-climaticos-extremos/

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