Toni Pérez convoca para el 25 de marzo un pleno extraordinario solicitado por el PSOE para abordar la gestión del Bono Comercio

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha convocado para el próximo miércoles 25 de marzo a las 8.30 horas el pleno extraordinario solicitado por el Grupo Socialista para informar sobre la gestión del programa de Bono Comercio durante los años 2022, 2023 y 2024, así como para abordar la solicitud de creación de una comisión de investigación en torno a esta cuestión.

La sesión fue solicitada por el Grupo Socialista el pasado miércoles 18 de marzo y ha sido convocada el siguiente día hábil por el presidente, teniendo en cuenta, además, que ayer fue día festivo.

El Reglamento Orgánico de la Diputación establece que la convocatoria se efectuará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la petición – en este caso se ha convocado el primer día hábil tras la solicitud-, mientras que la sesión deberá celebrarse dentro del plazo de 15 días hábiles desde que fuera solicitada – en este caso se celebrará solo una semana después-.

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En este sentido, y dado el interés en aclarar cuanto antes cualquier tipo de duda relativa a esta convocatoria de ayudas - sobre la que hasta ahora el equipo de gobierno ha defendido la total transparencia y legalidad de la actuación de la Diputación- se ha convocado este pleno extraordinario a la mayor brevedad posible.