El modernizado Casal de la Festa de San Vicente, listo para reabrir sus puertas

El Casal de la Festa de San Vicente del Raspeig ha recibido este martes la visita del alcalde, Pachi Pascual, y del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que han recorrido el nuevo edificio para conocer el resultado de las obras de remodelación realizadas con una inversión de cerca de 650.000 euros para modernizar las dependencias y dotarlas de mayor accesibilidad.

Pascual ha agradecido al presidente de la institución provincial el "esfuerzo" que se ha hecho desde la Diputación "para poner en valor esta emblemática construcción dedicada a alojar las actividades de las principales entidades de San Vicente que contribuyen a la promoción y preservación de nuestras fiestas y tradiciones".

El primer edil ha anunciado que previsiblemente en las próximas fiestas de abril se abrirán las puertas de unas instalaciones más modernas, funcionales, eficientes y accesibles, equipadas con un ascensor y servicios adaptados para que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse por las diferentes plantas sin ninguna limitación.

Funcional y moderno

Toni Pérez ha señalado que la ayuda concedida por la Diputación "ha permitido poner en valor un edificio que es punto de encuentro para todos los festeros". El responsable provincial ha recordado, además, "la vocación de la Diputación de ser ayuntamiento de ayuntamientos; ahí donde haya una necesidad que nos trasladen los municipios, nuestra voluntad es contribuir a hacerla realidad y, si además con ello contribuimos a algo muy nuestro que es la festa y a que tengan un espacio más funcional, moderno, acogedor y, sobre todo, accesible, tanto mejor".

Un momento de la visita al Casal de San Vicente / INFORMACIÓN

La intervención en el inmueble municipal polivalente, situado en la calle Capitán Torregrosa número 5, ha sido financiada con la colaboración de la Diputación, que ha aportado el 45% del importe a través del Plan Planifica, y del Ayuntamiento de San Vicente, que ha costeado el 55% restante.

Sala multiusos

Durante la visita, los técnicos municipales han mostrado la integración de nuevos elementos en este espacio íntegramente reformado de 500 metros cuadrados. Entre ellos, han destacado un ascensor y un punto de entrada de luz natural al fondo del edificio para mejorar la visibilidad interior. En la primera planta se mantendrá la sala multiusos, destinada a la celebración de reuniones y eventos y en la primera y segunda se han adecuado zonas de trabajo.

El proyecto ha dado prioridad a la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética y a la creación de una nueva redistribución para optimizar el uso del espacio por parte de las diferentes entidades locales que ocuparán el inmueble, una vez se instale el mobiliario.

En la visita, Pascual y Pérez han estado acompañados por el concejal de Fiestas de San Vicente del Raspeig, Cristian Gil, el presidente de la Federación Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas, Ricardo Bernabeu, el presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Iván Torregrosa, y, en representación de la Federación de Hogueras y Barracas, su vicepresidente económico, Ángel Navalón.