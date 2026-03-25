Agenda de la provincia: Alicante se asoma a una nueva semana cultural con planes para todos los públicos

La Diputación de Alicanteafronta la semana del 30 de marzo al 5 de abril con una agenda cultural amplia y muy repartida por distintos espacios de la provincia, desde los grandes museos de la capital hasta yacimientos arqueológicos, salas expositivas, centros culturales y propuestas musicales. La programación combina patrimonio, arte, arqueología, divulgación, cine, literatura y música en directo, con actividades pensadas tanto para quienes buscan una visita reposada como para quienes quieren aprovechar estos días para descubrir nuevas exposiciones o acercarse a alguno de los enclaves históricos más singulares del territorio.

Museos

Uno de los grandes polos de atracción vuelve a ser el MARQ, que mantiene abierta su exposición permanente, un recorrido por la Prehistoria, la cultura ibera, la Roma antigua, la Edad Media y la etapa moderna y contemporánea, además de sus conocidas salas temáticas dedicadas a la arqueología práctica. El museo ofrece también visitas guiadas en castellano los sábados a mediodía, una fórmula que permite redescubrir su colección desde una mirada más didáctica.

A ello se suma la exposición temporal ‘Dénia. Arqueología y museo’, impulsada junto al Ayuntamiento de Dénia, que propone un viaje por la evolución histórica de la ciudad desde el arte rupestre hasta la etapa contemporánea, pasando por enclaves tan relevantes como Benimaquia, la Dianium romana o la Dāniya islámica. La muestra cuenta con una programación de pases guiados en castellano, valenciano e inglés a lo largo de toda la semana, lo que refuerza su atractivo tanto para público local como visitante.

Yacimientos al aire libre

La agenda arqueológica se extiende además a varios yacimientos visitables de la provincia. En Alicante capital, el Tossal de Manises Lucentum, en la zona de la Albufereta, vuelve a abrir sus puertas como una de las grandes referencias del pasado romano alicantino, con visitas guiadas durante la semana y también en fin de semana. En El Campello, La Illeta dels Banyets ofrece otro de los recorridos más sugerentes, con restos que abarcan desde la Edad del Bronce hasta época romana e islámica.

A ello se añaden otros enclaves de enorme valor patrimonial, como el Santuario de Pla de Petracos, en Castell de Castells, uno de los mejores ejemplos de arte rupestre de la Comunitat Valenciana y Patrimonio de la Humanidad; la Torre Almohade de Almudaina, que mantiene visitas guiadas de martes a domingo; la Cova de l’Or, en Beniarrés, enclave esencial para comprender el Neolítico; y la Cava Gran de Agres, un espacio singular en plena Serra Mariola cuya visita libre permite disfrutar tanto del patrimonio como del entorno natural.

El MUBAG, gran escaparate del arte del XIX

Otra parada imprescindible de la semana será el MUBAG, que continúa desplegando una oferta especialmente rica. Su exposición permanente, ‘El siglo XIX. La colección a la luz’, reúne más de ochenta obras y plantea una mirada amplia al arte español decimonónico a través de temas como la imagen de Alicante, el retrato, la pintura social o la evolución estética de la época. El museo sigue enriqueciendo este recorrido con préstamos y colaboraciones destacadas, entre ellas piezas procedentes del Museo del Prado y del Museo Nacional del Romanticismo, lo que convierte la visita en una experiencia todavía más completa.

Junto a esta colección estable, el MUBAG mantiene varias propuestas temporales de gran interés. Destaca ‘La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo’, una de las grandes apuestas de la temporada, con cerca de 300 piezas entre pinturas, mobiliario, tejidos, miniaturas, indumentaria y objetos personales del siglo XIX. La muestra se completa con visitas teatralizadas los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, una opción especialmente atractiva para quien quiera acercarse a esta exposición desde una perspectiva más inmersiva.

También pueden visitarse ‘Pablo Genovés. Un mundo como el nuestro’, que dialoga con la colección decimonónica del museo desde la fotografía contemporánea; ‘Instantes. La captura del tiempo en la obra de Didier Petit’, centrada en el paisaje alicantino de mediados del XIX; y ‘La ventana del arte. Dionisio Gázquez’, que invita a asomarse a la abstracción a través de una pieza acompañada por material audiovisual sobre el proceso creativo del artista.

Música en directo en el ADDA

La programación de la Diputación se abre también al ámbito musical con el ADDA, que el lunes 30 de marzo acogerá una nueva cita de ADDA Joven. En este caso, el protagonismo será para el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, con dos audiciones de alumnado, una dedicada a Canto a las 18.00 horas y otra de Oboe a las 20.00 horas. Se trata de una oportunidad para seguir de cerca el trabajo de jóvenes intérpretes y para acercarse a un formato de concierto diferente, más próximo al ámbito formativo pero también abierto al público.

Literatura, videojuegos y cine en Casa Bardin

En Casa Bardin, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la semana llega con una oferta muy variada que mezcla literatura, pensamiento audiovisual y exposición contemporánea. El lunes 30 de marzo se celebrará un homenaje a Carmen Conde, impulsado por la asociación AUCA de las letras, en recuerdo de una figura esencial de la literatura española y primera mujer académica de la lengua. El martes 31, el ciclo ‘Cultura(s) y videojuegos’ abordará el mundo de los efectos especiales con Diego Vázquez Pérez, director técnico y artista de VFX. Ya el miércoles 1 de abril, el protagonismo será para el club de cine dedicado a Pedro Almodóvar, que repasará distintas etapas de su trayectoria aprovechando el reciente estreno de su nueva película.

A todo ello se suma la exposición ‘Momentos utópicos’, de Elio Rodríguez, que continúa abierta en la Casa Bardin hasta el 3 de mayo, ampliando así la oferta cultural de este espacio durante toda la semana.

Más exposiciones en Alicante y una parada en Alcoi

La capital alicantina cuenta además con otra propuesta expositiva destacada en el Palacio Provincial, donde puede visitarse hasta el 19 de abril la muestra ‘Sueños Cromáticos’, de Manuel Mas Calabuig, integrada por 23 piezas. Es una opción más para quienes quieran completar una ruta cultural por Alicante enlazando museos, centros artísticos e instituciones.

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Fuera de la ciudad, el recorrido de la Diputación alcanza también Alcoi, donde el MuBoma, Museo de Bomberos, mantiene su actividad habitual. El centro ofrece un acercamiento divulgativo a la evolución de esta profesión a través de herramientas, vehículos, recursos técnicos y contenidos expositivos que ayudan a comprender mejor el trabajo de los servicios de emergencia.