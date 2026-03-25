Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Situación profesores: análisis Toni CabotDeclaración Mazón juezaViviendas potegidas AlicanteNueva asignatura BachilleratoEspía ruso en EldaEl tiempo
instagramlinkedin

El mercado checo se interesa por la oferta cicloturista y de naturaleza de la Costa Blanca

El programa incluye la visita a Altea, El Castell de Guadalest, Elche u Orihuela y la realización de diversas rutas en bicicleta eléctrica

La provincia conecta desde el año 2018 con la República Checa a través de un vuelo directo entre Alicante y la ciudad de Pardubice.

La provincia conecta desde el año 2018 con la República Checa a través de un vuelo directo entre Alicante y la ciudad de Pardubice. / INFORMACIÓN

R. E.

Un grupo de profesionales de la revista especializada en ciclismo Cicloturistika, con 25 años de historia, visita estos días la provincia para conocer de primera mano su amplia y variada oferta turística, especialmente la vinculada con este segmento. El Patronato Costa Blanca, en colaboración con la Oficina de Turismo de España de Viena y República Checa, ha organizado este press trip que hasta el viernes 27 de marzo recorre diversos municipios de la geografía alicantina como Altea, El Castell de Guadalest, Elche u Orihuela.

Durante su estancia en el territorio, los profesionales de la publicación -concretamente la directora y la redactora jefe de la revista, además de un fotoperiodista- están realizando también rutas en bicicleta eléctrica por lugares emblemáticos de la provincia y degustaciones de la gastronomía típica de la zona.

Asimismo, la delegación aprovecha esta experiencia para conocer elementos de la cultura, la historia y las tradiciones alicantinas, puesto que el artículo de prensa tiene como finalidad mostrar a los lectores propuestas y lugares de interés de la Costa Blanca mientras la recorren en bicicleta.

Conectividad aérea

La provincia conecta desde el año 2018 con la República Checa a través de un vuelo directo entre Alicante y la ciudad de Pardubice. Además, en la actualidad existe también un enlace entre la terminal alicantina y Praga.

Noticias relacionadas

“La consolidación de la conectividad, junto al creciente interés de la población checa por el turismo saludable y de naturaleza, especialmente el vinculado a la bicicleta, ha hecho de la Costa Blanca un destino más cercano e interesante para este mercado, un elemento muy positivo para abrir nuevas vías de promoción”, ha explicado el director del Patronato de Turismo, José Mancebo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents