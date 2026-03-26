La Costa Blanca posiciona su potencial turístico en el mercado serbio con una presentación de destino ante 60 agentes

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha llevado a cabo una presentación de destino en Belgrado con el objetivo de reforzar la visibilidad y el posicionamiento de la provincia en el mercado serbio. Se trata de un “nicho de viajeros emergentes, con notable potencial de crecimiento para nuestro territorio”, según ha adelantado el director del organismo autónomo de la Diputación de Alicante, José Mancebo, encargado de liderar ayer esta iniciativa.

La acción, enmarcada dentro del Plan Operativo de Turespaña, surge en colaboración con la Oficina Española de Turismo en Milán, desde la que se gestiona el mercado serbio, con la participación de su directora, Blanca Pérez-Sauquillo.

“A través de este tipo de presentaciones dirigidas a profesionales del sector turístico y prescriptores del mercado, pretendemos dar a conocer la amplia oferta turística de la provincia de Alicante, consolidando el interés por el destino y favoreciendo la generación de nuevas oportunidades de comercialización”, ha apuntado Mancebo.

Junto al Patronato Costa Blanca han estado presentes en este evento representantes de Visit Benidorm y de APHA (Asociación Provincial de Hoteles de Alicante), así como empresarios del sector del alojamiento hotelero. Al evento han acudido un total de 60 profesionales de prensa, agentes y turoperadores quienes han manifestado las “ buenas perspectivas ” de la Costa Blanca, según el director del organismo turístico quien se ha reunido con el responsable de Trade, Corporate and Charter Fligths de Air Serbia.

Esta acción promocional se complementa con una campaña de marketing exterior mediante la instalación de una valla publicitaria de tres metros ubicada frente a la Embajada de España en Belgrado. En este soporte se difunde la creatividad de la campaña ‘WOW. Hay más Costa Blanca de la que imaginas’, “con el objetivo de reforzar la visibilidad del destino en un punto estratégico de la ciudad y generar notoriedad entre el público local y los profesionales vinculados al ámbito institucional y turístico”, ha concretado Mancebo quien ha avanzado que esta publicidad estará expuesta entre los meses de abril a junio.

Con respecto a la conectividad aérea, Belgrado representa la segunda conexión directa desde el Aeropuerto Alicante-ElcheMiguel Hernández con un país de la antigua Yugoslavia, un mercado en expansión con un alto potencial. Con el objetivo de captar nuevos mercados emergentes, el Patronato de Turismo Costa Blanca ha trabajado activamente para establecer esta conectividad, manteniendo reuniones con diversas aerolíneas desde 2024.

Así, la aerolínea low cost húngara Wizz Air comenzó a operar la ruta Belgrado- Alicante el pasado 30 de junio de 2025, un enlace inédito en la terminal alicantina. El itinerario se ha mantenido durante todo el año con tres vuelos semanales, incrementándose este próximo verano a cuatro vuelos. Asimismo, de cara a la temporada estival Air Serbia ha anunciado que también comenzará a operar esta ruta con dos vuelos semanales.

Reunión Instituto Cervantes

Con motivo de la presentación del destino en Belgrado, la delegación alicantina ha aprovechado la ocasión para mantener un encuentro de trabajo con representantes del Instituto Cervantes en la capital serbia, en concreto, con el director del organismo, Iñaki Abad, y con los responsables de las áreas Académica y Cultural.

Esta reunión ha tenido como finalidad “explorar posibles vías de colaboración que permitan impulsar la promoción del turismo idiomático en Serbia de cara a la programación de 2027, poniendo en valor la Costa Blanca como destino idóneo para el aprendizaje del español, gracias a su amplia oferta académica, su clima y sus atractivas propuestas complementarias”, ha detallado el directo del Patronato Provincial de Turismo.

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Asimismo, durante la sesión se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de impulsar algún tipo de actividad vinculada a la Exposición Universal que acogerá Serbia el próximo año.