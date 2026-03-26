La Diputación de Alicante elabora un documental sobre las fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig

La Diputación de Alicante estrena este domingo 29 de marzo a las 18:00 horas el documental‘Entre pólvora y tradición. Moros y Cristianos en San Vicente del Raspeig’, un trabajo que recoge, a través de impactantes planos y sonidos, el origen, la historia y la evolución de esta festividad que alcanza su 50 aniversario.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, presidirá en el Auditorio de San Vicente del Raspeig el estreno de este trabajo audiovisual elaborado por el departamento de Imagen que, durante media hora, repasa todos los actos que constituyen esta celebración, así como el germen de su fundación y sus principales figuras y comparsas.

Diversos representantes del mundo festero sanvicentero abordan a lo largo de la cinta el crecimiento de esta fiesta y la consolidación de la misma como un elemento cultural, identitario e histórico de la localidad.

El trabajo, dirigido por José Pérez Ramírez y con guion de Almudena Belda, puede visionarse en castellano, valenciano e inglés, con voces del panorama cinematográfico español como las de César Lechiguero y Nick Morgan.

Cábilas, calles, bandas de música, cánticos, festeros, capitanes y alféreces, reinas de la fiesta, enclaves religiosos y culturales del municipio o elementos gastronómicos se entremezclan durante todo el documental.

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‘Entre pólvora y tradición’ se grabó durante la celebración de las fiestas de 2025 y recoge ubicaciones tan emblemáticas como la parroquia de Sant Vicent Ferrer o la avenida Ancha de Castelar.