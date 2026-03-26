La Diputación de Alicante se une a La Hora del Planeta y apaga las luces de sus edificios más representativos

La Diputación de Alicante se unirá un año más a la iniciativa global de la Hora del Planeta, promovida por la organización WWF, con el apagado simbólico de algunos de sus espacios más representativos.

De esta manera, tanto el Palacio Provincial como el Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes de Alicante se sumarán el próximo sábado, 28 de marzo, a La Hora del Planeta con el apagado de sus luces desde las 20:30 hasta las 21:30 horas. Además, y bajo el lema ‘Ven al MARQ y siembra futuro’, la Fundación CV MARQ se unirá a esta celebración también con la entrega de semillas a sus visitantes.

Con estas acciones, la Diputación celebra La Hora del Planeta, uniéndose a la mayor organización internacional en defensa del medio ambiente que trabaja en la conservación de bosques, océanos y especies en peligro en todo el mundo, simbolizando la unión de millones de personas en defensa de la naturaleza.

La Hora del Planeta es un movimiento mundial surgido hace veinte años, de la mano de WWF, World Wildlife Fund (Foro Mundial para la Naturaleza), para concienciar de los problemas del cambio climático. Se celebra el último sábado de marzo en todo el mundo y consiste en un apagón simbólico y voluntario durante una hora en edificios tan conocidos y representativos a nivel internacional como son la Torre Eiffel en París, el Coliseo de Roma, la Ópera de Sydney o la Catedral de Burgos, así como en los hogares de millones de personas, sedes, oficinas y compañías de todo el mundo que participan en esta acción para dar visibilidad a la conservación del nuestro planeta.

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Lo que comenzó en 2007 en Sydney solo como un gesto simbólico se ha convertido en el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes.