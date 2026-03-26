Toni Pérez: “El futuro del turismo depende de nuestra capacidad de innovar, ser sostenibles y adaptarnos a los cambios”

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, ha clausurado el ‘I Foro de Turismo y Negocios’ organizado por HOSBEC y REM –Relaciones Empresariales del Mediterráneo-, un encuentro que se ha desarrollado a través de presentaciones, ponencias, mesas redondas e intervenciones con el fin de abordar el presente y futuro del sector turístico de la provincia.

Durante su turno de intervención, el responsable institucional ha destacado que el sector turístico de la Costa Blanca “es un ejemplo de resiliencia y de capacidad de adaptación. Este territorio no solo tiene la suerte de contar con un clima privilegiado, sino también con una oferta variada, que va desde el sol y la playa hasta el turismo cultural, gastronómico, deportivo, de naturaleza o bienestar”.

“Este es un activo que debemos seguir potenciando, y desde la Diputación de Alicante y desde el Patronato Costa Blanca, estamos comprometidos en apoyar el desarrollo de todas las vertientes de nuestra oferta turística, haciendo de nuestro destino un lugar único, sostenible, ambiental, abierto, integrador y tecnológicamente inteligente”, ha reconocido.

Según ha trasladado Toni Pérez, Alicante y su provincia son “un motor económico fundamental para la Comunidad Valenciana. / INFORMACIÓN

Según ha trasladado Toni Pérez, Alicante y su provincia son, además, “un motor económico fundamental para la Comunidad Valenciana. El sector turístico genera miles de puestos de trabajo, impulsa la innovación y la sostenibilidad y, sobre todo, contribuye a la cohesión social y territorial”.

Por ello, ha asegurado que la provincia “apuesta fuertemente por la digitalización, la calidad de sus servicios turísticos y la creciente oferta de turismo MICE, elementos que nos consolidan como uno de los destinos más atractivos para los negocios y el turismo de alto nivel”.

Este foro se ha estructurado como un espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre el sector turístico de la provincia. Se trata de un encuentro que, según ha insistido el presidente, “no solo refleja el dinamismo y la proyección de nuestro sector, sino también nuestra capacidad para ser referente turístico en el ámbito nacional e internacional, compartir ideas y mirar hacia el futuro con optimismo y visión estratégica”.

El acto, celebrado en el Restaurante Teselas de la ciudad de Alicante, ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del alcalde de Alicante, Luis Barcala, los CEOs de REM Sandra Torrighelli y Francisco Chico, el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, o la secretaria general de HOSBEC, Nuria Montes.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha avanzado que el futuro del turismo “depende de nuestra capacidad para innovar, adaptarnos y ser sostenibles. Por eso, desde la Diputación de Alicante seguimos trabajando en proyectos que busquen no solo incrementar la cifra de visitantes, sino también en mejorar la experiencia turística, con un enfoque que integre la sostenibilidad ambiental y la inclusión social”.

En este sentido, tal y como ha reconocido, es fundamental la colaboración entre los distintos actores del sector. “En un contexto global cada vez más competitivo, la cooperación entre empresarios, administraciones públicas y asociaciones es esencial para consolidar la marca Costa Blanca y seguir siendo un destino de excelencia”, ha sentenciado.

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Toni Pérez ha reiterado su agradecimiento a quienes hacen posible que la provincia de Alicante y la Costa Blanca sigan siendo un referente turístico. “A los empresarios, a los profesionales del sector, a todos aquellos que contribuyen con su esfuerzo y dedicación al desarrollo de nuestro sector, a los que apuestan por la innovación y por el futuro, seguiremos a vuestro lado, porque estamos convencidos de que solo trabajando juntos conseguiremos que la provincia siga siendo un referente internacional”, ha concluido.