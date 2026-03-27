El Patronato Costa Blanca viaja a Múnich para difundir la riqueza y diversidad de las fiestas de la provincia

El Patronato Costa Blanca ha participado en Múnich en la presentación del destino ‘Comunitat Valenciana, tradición y modernidad’, donde ha puesto en valor el papel estratégico de las fiestas de la provincia como herramienta clave para la difusión del turismo cultural, ante un auditorio con cerca de 100 personas.

El director del organismo autónomo de la Diputación de Alicante, José Mancebo, fue el encargado de intervenir ayer en esta interesante acción de promoción, organizada por el Instituto Cervantes en colaboración con Turespaña. La misma contó también con la asistencia de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.

“ Nuestra provincia cuenta con un extraordinario calendario festivo avalado por numerosos reconocimientos oficiales, lo que evidencia la enorme riqueza, diversidad y proyección exterior de las tradiciones alicantinas, consolidándonos como uno de los territorios con mayor concentración de fiestas distinguidas con declaración de Interés Turístico Internacional y Nacional ”, ha señalado Mancebo.

El departamento de Imagen de la Diputación de Alicante ha preparado para la ocasión un vídeo resumen de las diez festividades declaradas de Interés Turístico Internacional que atesora la provincia.

El creciente auge del turismo experiencial, en un contexto en el que el viajero busca vivencias transformadoras y auténticas, posiciona a las fiestas de la provincia como uno de los grandes activos diferenciales del destino. “ Estas celebraciones atraen cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales deseosos de sumergirse en experiencias genuinas, donde la cultura local se expresa a través de la música, la indumentaria tradicional, la pólvora, la gastronomía y la artesanía ”, ha puntualizado el director del Patronato Costa Blanca.

Además, estas manifestaciones “ contribuyen de manera decisiva a la desestacionalización de la demanda turística, distribuyendo los flujos de visitantes a lo largo de todo el año y favoreciendo una actividad económica más equilibrada ”, ha rematado Mancebo, para quien las fiestas “ dinamizan el comercio local, la hostelería y los sectores creativos, generando empleo y oportunidades en nuestros municipios ”.

La gastronomía forma parte esencial del patrimonio cultural de la provincia y constituye también un potente elemento de promoción turística. Por ello, al finalizar el coloquio se ofreció un cóctel a los asistentes en el que pudieron degustar Turrón de Alicante y de Jijona, cortesía del Consejo Regulador con Denominación de Origen.

Finalmente, Mancebo ha concluido que la participación en esta mesa coloquio “ refuerza nuestro compromiso con el turismo cultural como eje estratégico de posicionamiento. En un contexto en el que el viajero demanda experiencias transformadoras y auténticas, las manifestaciones festivo-culturales de la provincia de Alicante se consolidan como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del destino ”.

Esta acción, centrada en la importancia de las fiestas de la Comunitat Valenciana como reclamo turístico, se enmarca en la programación cultural de invierno del Instituto Cervantes de Múnich.

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El público asistente, un centenar de personas, ha estado integrado por profesionales del ámbito cultural y turístico, representantes institucionales y público general interesados en conocer el potencial de las manifestaciones festivas como un producto turístico sostenible y de alto valor cultural.