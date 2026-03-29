Estreno en San Vicente del documental de la Diputación "Entre pólvora y tradición"
El presidente de la institución provincial asiste a la proyección del trabajo audiovisual sobre los Moros y Cristianos del municipio
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asistido este domingo al estreno del documental "Entre pólvora y tradición. Moros y Cristianos en Sant Vicent del Raspeig", elaborado por el departamento de Imagen de la institución provincial.
Acompañado por el alcalde de la localidad, Pachi Pascual, el concejal de Fiestas, Cristian Gil, y el presidente de la Federación de Unión de Comparsas Ber-Largas, Ricardo Bernabéu, el responsable institucional ha podido disfrutar de los 30 minutos de este trabajo audiovisual que recoge el origen, la historia y la evolución de esta festividad que alcanza su medio siglo de vida.
El acto se ha celebrado en el Auditorio Municipal de San Vicente del Raspeig con la presencia de numerosos cargos festeros y representantes de la fiesta.
El documental, dirigido por José Pérez Ramírez, con guion de Almudena Belda Montava, puede visionarse en castellano, valenciano e inglés, con voces del panorama cinematográfico español como las de César Lechiguero y Nick Morgan.
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