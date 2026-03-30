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La Diputación renueva su compromiso con el proyecto ‘Casa de Acogida de niños y niñas saharauis enfermos’

La institución provincial aporta 20.000 euros a esta iniciativa solidaria que ofrece a los menores desplazamiento, estancia y tratamiento médico en Alicante

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, firma el protocolo de colaboración con la Fundación Antonio Moreno.

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, firma el protocolo de colaboración con la Fundación Antonio Moreno. / INFORMACIÓN

R. E.

La Diputación de Alicante y la Fundación Antonio Moreno han renovado el protocolo de colaboración para el desarrollo del programa Casa de Acogida de niños y niñas saharauis enfermos”, que cuenta también con el apoyo de otras entidades públicas y privadas de la provincia. El objetivo de este proyecto solidario, que arrancó en el año 2002, es facilitar a estos menores su desplazamiento y estancia temporal en Alicante para ser tratados de las enfermedades que padecen.

La diputada de Bienestar Social, Cooperación y Voluntariado, Loreto Serrano, ha firmado esta mañana este protocolo de actuación, junto a la coordinadora de Proyectos de la Fundación, Nuria Laguía, y el resto de las entidades colaboradoras.

La vulnerabilidad de la infancia es una preocupación universal que en el contexto saharaui se complica aún más debido a sus condiciones adversas, donde falta el acceso a recursos básicos y servicios médicos adecuados. Estos menores merecen nuestra atención y apoyo y, por ello, cada contribución, por pequeña que sea, es esencial”, ha señalado Serrano.

El proyecto “Casa de Acogida de niños y niñas saharauis enfermos” permite el desplazamiento temporal de los menores saharauisdesde los campamentos de refugiados hasta Alicante, su estancia en una casa de acogida, su escolarización y el tratamiento médico de las distintas patologías que padecen y que, en la mayoría de los casos, no pueden ser atendidas en su lugar de origen.

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La Diputación de Alicante colabora económicamente con este programa a través de una ayuda de 20.000 euros y, además, se encarga de la coordinación de las instituciones que participan en el mismo. El Ayuntamiento de Alicante -a través de la Concejalía de Bienestar Social y el Patronato Municipal de la Vivienda-,Cruz Roja Alicante, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, la Delegación Saharaui en Alicante, la Fundación Jorge Alió, la Asociación Proyecto Lázaro y el Centro Médico Dental Benalúa son el resto de entidades implicadas en este proyecto que gestiona la Fundación Antonio Moreno.

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