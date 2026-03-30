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Los museos de la Diputación celebran la Semana Santa con un completo programa de actividades gratuitas

El MUBAG propone talleres infantiles, pases teatralizados y visitas guiadas para toda la familia

El aforo de las propuestas, orientadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, es limitado y la inscripción gratuita puede realizarse en las taquillas del MARQ.

El aforo de las propuestas, orientadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, es limitado y la inscripción gratuita puede realizarse en las taquillas del MARQ. / INFORMACIÓN

R. E.

La Diputación de Alicante ha organizado un completo calendario de actividades y propuestas gratuitas para las próximas vacaciones escolares de Semana Santa,del 2 al 12 de abril, a través de los museos MARQ y MUBAG.

Visitas guiadas y talleres didácticos relacionados con la temática trabajada en cada una de las jornadas son algunas de las actividades programadas por la Fundación CV MARQ, a través de su Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social.

El aforo de las propuestas, orientadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, es limitado y la inscripción gratuita puede realizarse en las taquillas del MARQ. Los interesados pueden consultar la información en marqalicante.com. Los talleres consistirán en una visita a sala a las 11:00 horas y la elaboración de distintas manualidades a las 11:45 horas:

  • Martes, 7 de abril: Visita Sala Prehistoria y Taller de Cerámica Cardial
  • Miércoles, 8 de abril. Visita Sala de la Cultura Ibera y Taller Kalathos
  • Jueves, 9 de abril: Visita Sala de la Cultura Romana y Taller Mosaico
  • Viernes, 10 de abril: Visita Sala de la Edad Media y Taller Scriptorium

Además, el miércoles 8 de abril el museo acogerá la jornada de convivencia de las bellezas infantiles organizada por la Comisión Gestora de la Federació de Fogueres de Sant Joan y la Fundación CV MARQ, de cara a la elección de la Bellesa i Dames d’Honor Infantil 2026.

Habrá actividades familiares y para todos los públicos.

Habrá actividades familiares y para todos los públicos. / INFORMACIÓN

Por otra parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante ofrece una programación especial y gratuita que consistirá en actividades familiares y para todos los públicos. Además de las visitas guiadas y teatralizadas a la exposición temporal “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo” se suman visitas guiadas en inglés y visitas familiares.

Las inscripciones se deberá realizar a través de estos enlaces:

Jueves, 2 de abril,Visita guiada en inglés, 12:00 horas, a “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Duración 60 minutos.

Viernes, 3 de abril: Horario día festivo de 10:00 a 14:00 horas

Sábado, 4 de abril:

  • Visitas guiadas a las 12:00 y a las 13:00 horas a “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Duración 60 minutos.
  • Visita teatralizada, 18:30 horas, “Coronado y Larra. La sociedad romántica”. Duración 60’.

Domingo, 5 de abril: Visita teatralizada 11:00 horas, “Coronado y Larra. La sociedad romántica”. Duración 60’.

Martes, 7 de abril: Visita y taller familiar 12:00 horas, “Los orígenes del cine”. Duración 90’.

Miércoles, 8 de abril: Visita familiar 12:00 horas, “El maletín del artista”. Duración 90’.

Jueves, 9 de abril: Visita y taller familiar 12:00 horas, “Los orígenes del cine”. Duración 90’.

Viernes, 10 de abril:

  • Visita guiada en inglés11:00 horas a “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Duración 60 minutos.
  • Visita guiada en valenciano 12:00 horas a “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Duración 60 minutos.

Sábado, 11 de abril:

  • Visitas guiadas a las 12:00 y a las 13:00 horas a “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Duración 60 minutos.
  • Visita teatralizada 18:30 horas a ““Coronado y Larra. La sociedad romántica”. Duración 60 minutos.

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Domingo, 12 de abril: Visita teatralizada 11:30 horas a “Coronado y Larra. La sociedad romántica”. Duración 60 minutos.

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