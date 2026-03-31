La Diputación de Alicante inyecta 150.000 euros en los clubes de futbol no profesional de la provincia

La Diputación de Alicante colaborará este año con los clubes de fútbol y fútbol sala no profesionales y aficionados de la provincia a través de una línea de ayudas de 150.000 euros. El BOP ha publicado recientemente las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y concluye el próximo 13 de abril.

“Gracias a este tipo de programas contribuimos al mantenimiento y crecimiento de los equipos de fútbol no profesional de nuestro territorio, conjuntos deportivos que además de favorecer la práctica de esta disciplina, constituyen espacios de formación, intercambio de valores y cohesión social para nuestros municipios”, ha señalado el diputado responsable del área, Bernabé Cano.

Las subvenciones van dirigidas a clubes masculinos y femeninos no profesionales y aficionados que participen en competiciones federadas de carácter oficial.

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Finalmente, el diputado ha recordado que, en estos momentos, “la Diputación de Alicante mantiene activas otras seis convocatorias de ayudas, destinadas a sufragar, entre otros, la organización de eventos deportivos, el mantenimiento de Escuelas Deportivas o la participación de equipos en ligas nacionales y europeas, que nos permitirán inyectar cerca de dos millones de euros en nuestros clubes y ayuntamientos”.