La Costa Blanca difunde en Polonia su potencial como referente internacional del turismo cicloturista

El Patronato Costa Blanca participa por segundo año consecutivo en la feria Bike Expo que se celebra en Varsovia, Polonia, hasta el domingo 12 de abril, siguiendo su línea de segmentación de producto. Este evento forma parte de las acciones promocionales que el organismo autónomo de la Diputación tiene previsto llevar a cabo en este mercado durante la presente anualidad con el fin de afianzar el territorio alicantino como el mejor destino español conectado con el país polaco.

Según ha trasladado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, el ciclismo es una disciplina deportiva que cada vez atrae a más profesionales y cicloturistas a la Costa Blanca, “consolidando nuestro destino como un referente internacional para la práctica de este deporte”. “El mercado polaco está experimentando un gran crecimiento de personas dispuestas a usar la bicicleta no solo por motivos de salud y deportivos, sino como medio de transporte cotidiano”, ha concretado el responsable turístico quien ha añadido que, de hecho, en la edición anterior del certamen se produjo un incremento de visitantes del 17% con respecto al año anterior.

Durante la feria, el Patronato Provincial de Turismo mostrará la amplia variedad de rutas ciclistas, así como la oferta complementaria con la que el visitante puede vivir una experiencia cicloturística única.

El mercado polaco es uno de los principales emisores de turistas hacia la Costa Blanca, un segmento que durante 2025 mostró un destacado crecimiento tanto de visitantes como de su gasto en destino. Los turistas polacos representaron un 5,1% aproximadamente del tráfico internacional en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, ocupando el quinto lugar en el ranking de mercados internacionales.

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Además, registró una variación positiva del 20,9% respecto a 2024, situándose entre los países con mayor crecimiento en volumen de pasajeros. Por este motivo, las conexiones desde la terminal alicantina han aumentado en los últimos años, llegando a tener, actualmente, conexión con nueve ciudades polacas.