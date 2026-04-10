Una semana cultural con arqueología, arte, música y patrimonio del 13 al 19 de abril

La provincia de Alicante afronta del 13 al 19 de abril una nueva semana marcada por una agenda cultural amplia y diversa, impulsada por la Diputación y repartida entre la capital y distintos municipios del territorio. Museos, yacimientos arqueológicos, auditorios y centros culturales concentran durante estos días una programación que combina exposiciones permanentes y temporales, conciertos, conferencias, actividades literarias y visitas guiadas.

La propuesta permite recorrer algunos de los grandes ejes culturales de la provincia, desde la arqueología y la historia hasta las bellas artes, la música clásica, la poesía, la arquitectura o el patrimonio industrial. La oferta está pensada tanto para el público habitual como para visitantes que quieran aprovechar estos días para descubrir espacios emblemáticos y nuevas muestras.

MARQ: un viaje por la historia desde la Prehistoria hasta el mundo contemporáneo

El Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, vuelve a situarse como uno de los principales focos de atracción de la semana. Su exposición permanente mantiene un recorrido que ha convertido al centro en una referencia por su forma de presentar la arqueología, alejándose del modelo tradicional de vitrinas para ofrecer una experiencia más didáctica y envolvente.

El itinerario incluye salas dedicadas a la Prehistoria, los iberos, la cultura romana, la Edad Media y la época moderna y contemporánea. A ello se suman espacios temáticos como “Excavando una iglesia”, “Excavando bajo el agua” y “Excavando en una cueva”, además de la posibilidad de visitar los sótanos del museo. Los sábados hay visita guiada en castellano a las 12.00 horas.

‘Dénia. Arqueología y museo’: la gran temporal del MARQ

Junto a su fondo permanente, el MARQ ofrece la exposición temporal ‘Dénia. Arqueología y museo’, una muestra impulsada junto al Ayuntamiento de Dénia que recorre la evolución histórica de la ciudad a través de piezas y materiales de gran valor.

La exposición arranca en las manifestaciones rupestres de la cueva de la Catxupa, se detiene en yacimientos tan destacados como el Alt de Benimaquia, ligado a uno de los centros vitivinícolas más antiguos de la Península, y sigue el tránsito desde la Dianium romana hasta la madīna Dāniya islámica y la Dénia contemporánea. La propuesta cuenta con la colaboración de museos, archivos y fundaciones nacionales e internacionales que han cedido piezas para completar el relato.

Durante la semana hay pases guiados en castellano, valenciano e inglés, con una programación especialmente amplia durante el fin de semana.

Lucentum: la antigua Alicante romana abre sus puertas

La agenda arqueológica continúa en el yacimiento de Tossal de Manises-Lucentum, situado en La Albufereta. Considerado uno de los enclaves romanos más importantes de la Comunitat Valenciana, este solar conserva los restos de la antigua Alicante y cuenta con la declaración de Monumento Histórico-Artístico desde 1961.

El espacio abre de martes a domingo y ofrece visitas guiadas todos los días, con doble pase los sábados. Se trata de una de las propuestas más atractivas para quienes deseen completar la visita al MARQ con una experiencia directa sobre el terreno.

La Illeta dels Banyets: siglos de historia frente al mar

Otro de los puntos esenciales de la semana es La Illeta dels Banyets, en El Campello. Este yacimiento resume en un mismo enclave una larga secuencia cultural, con restos de la Edad del Bronce, estructuras del periodo ibérico, vestigios de una villa romana y materiales islámicos de época medieval.

Su singular ubicación y la variedad de huellas conservadas convierten la visita en un recorrido muy completo por distintas etapas de la historia antigua del litoral alicantino. El calendario de visitas guiadas se desarrolla de martes a domingo.

Petracos, la Cova de l’Or, Almudaina y Agres: patrimonio en el interior

La oferta arqueológica y patrimonial se amplía en el interior de la provincia. El Santuario de Pla de Petracos, en Castell de Castells, destaca por ser uno de los mejores enclaves de arte rupestre de la Comunitat Valenciana. Declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, permite unir patrimonio y naturaleza en un entorno de gran valor paisajístico. Las visitas son concertadas.

También sobresale La Cova de l’Or, en Beniarrés, fundamental para el conocimiento del Neolítico, así como la Torre Almohade de Almudaina, testimonio de la arquitectura defensiva islámica medieval en la montaña alicantina. A ello se suma la Cava Gran de Agres, nevero histórico ubicado en la Serra Mariola que puede visitarse libremente.

MUBAG: el siglo XIX como gran protagonista

El Museo de Bellas Artes de Alicante, MUBAG, afronta estos días con una de las programaciones más completas de la agenda. Su exposición permanente, ‘El siglo XIX. La colección a la luz’, reúne más de ochenta obras entre pinturas, esculturas y piezas de arte suntuario para ofrecer un recorrido por el panorama artístico español decimonónico.

La muestra se articula en torno a siete ámbitos temáticos que abordan la imagen de Alicante y su puerto, el viaje, la recuperación del pasado, la pintura como testigo social, el retrato como símbolo de posición, la transición hacia el cambio de siglo y la emoción del rostro. El museo ha enriquecido además este fondo con nuevas colaboraciones institucionales y préstamos relevantes.

Del neoclasicismo al romanticismo: otra mirada al Alicante del XIX

La propuesta permanente del MUBAG se completa con ‘Del trazo neoclásico al espíritu romántico’, una exposición que conecta dos momentos decisivos de la cultura alicantina del siglo XIX. Por un lado, recuerda el papel de la Escuela de Dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre en la implantación del neoclasicismo. Por otro, se adentra en el auge del coleccionismo burgués y en la consolidación del gusto romántico.

La muestra reúne más de sesenta piezas y funciona como complemento ideal para profundizar en la evolución artística y social de la época.

Romanticismo, Genovés, Didier Petit y Dionisio Gázquez

En el apartado de temporales, el MUBAG mantiene abierta ‘La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo’, una ambiciosa exposición que reúne alrededor de 300 piezas y propone al visitante un auténtico viaje al siglo XIX a través de pinturas, miniaturas, mobiliario, tejidos, indumentaria y objetos personales. Entre sus atractivos destaca también un espacio dedicado al zootropo, uno de los primeros ingenios para generar imágenes en movimiento. La muestra incluye visitas teatralizadas los sábados y domingos.

El museo ofrece además ‘Pablo Genovés. Un mundo como el nuestro’, abierta hasta el 26 de abril. En ella, el artista dialoga con las obras del museo mediante trece fotografías creadas para la ocasión, en las que fusiona, altera y reinterpreta imágenes desde una mirada contemporánea.

La programación se completa con ‘Instantes. La captura del tiempo en la obra de Didier Petit’, dedicada al valor documental y artístico de sus fondos sobre el paisaje alicantino de mediados del siglo XIX, y con ‘La ventana del arte. Dionisio Gázquez’, centrada en la pieza Presencia de la luz y acompañada de un vídeo sobre la trayectoria del autor.

ADDA: música barroca y temporada sinfónica

La oferta musical de la semana tiene dos paradas destacadas en el ADDA. El martes 14 de abril, a las 19.00 horas, el ciclo Almantiga acoge Baroque au femenine, una propuesta centrada en compositoras del siglo XVII a cargo de la agrupación Le concert de l’Hostel Dieu.

El viernes 17 de abril, a las 20.00 horas, llegará una nueva cita de la temporada sinfónica con ADDA Simfònica-Meta4 Quartet, bajo la dirección de Josep Vicent y con el título ‘La ruta inextinguible’.

Juan Gil-Albert: cine, poesía, libros y rutas culturales

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert suma a la agenda una programación variada y descentralizada. Entre el lunes 13 y el miércoles 15 se celebrará en la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant un ciclo de conferencias sobre cine con sesiones dedicadas al maquillaje y la peluquería en el set, la producción de historias audiovisuales y la figura del production manager en cine y series.

El martes 14, la Casa Bardin acogerá un recital y la presentación del poemario colectivo ‘Efímero’, mientras que el miércoles 15 el Colegio de Arquitectos de Alicante será escenario de la presentación del libro ‘Santiago Varela Botella. Una vida de arquitectura’.

La actividad continuará el viernes 17 con una visita a Guitarras Alhambra en Muro de Alcoy, dentro del ciclo ‘La provincia del tesoro’. El sábado 18 será el turno del Museo del Terremoto de Almoradí, con tres pases guiados para conocer de forma inmersiva el gran seísmo de 1829. Y el domingo 19 se celebrará una nueva EcoExpedición por Alicante, una iniciativa para fomentar hábitos proambientales a través de experiencias artísticas en la ciudad.

Además, la Casa Bardin mantiene hasta el 3 de mayo la exposición ‘Momentos utópicos’, del artista Elio Rodríguez.

Palacio Provincial: últimos días para ‘Sueños Cromáticos’

El Palacio Provincial alberga hasta el 19 de abril la exposición ‘Sueños Cromáticos’, de Manuel Mas Calabuig. La muestra reúne 23 piezas y podrá visitarse durante toda la semana en horario de mañana y tarde. Se trata de una de las citas que encara su recta final dentro de la agenda provincial.

MuBoma: una mirada al oficio de bombero

La semana cultural se completa con la propuesta del MuBoma, en Alcoi, un museo singular dedicado a divulgar la historia y evolución del trabajo de los bomberos. A través de sus salas, vitrinas, herramientas y recursos técnicos, el visitante puede conocer cómo ha evolucionado esta profesión y cuál ha sido su importancia social.

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Con esta programación, la Diputación de Alicante refuerza una agenda cultural transversal en la que conviven arqueología, arte, música, literatura, divulgación y patrimonio. La semana del 13 al 19 de abril dibuja así un mapa cultural amplio y descentralizado que invita a recorrer la provincia desde perspectivas muy distintas, pero con un mismo hilo conductor: la cultura como punto de encuentro.