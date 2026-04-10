Toni Pérez: “Trabajamos para que la provincia sea un modelo de turismo sostenible, accesible e inteligente”

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado este mediodía en la presentación de la ‘Alianza de Territorios Oportunidad’ dentro del VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística que se celebra estos días en el Palacio de Congresos de Córdoba. Este cónclave aborda, a través de diversas conferencias y con más de 50 expertos, 20 ponentes y seis introductores, los retos y oportunidades que enfrenta el sector turístico en estas áreas.

Este encuentro constituye una oportunidad para que profesionales turísticos, académicos, responsables de políticas públicas y expertos en sostenibilidad intercambien conocimientos, experiencias y mejores prácticas respecto a la gestión turística sostenible, la calidad en los servicios, los destinos inteligentes y las certificaciones y normativas.

Toni Pérez ha intervenido en la primera de las actividades de la tarde para participar en la presentación de la ‘Alianza de Territorios Oportunidad’, una coalición de 150 municipios de toda España de menos de 5.000 habitantes que cuentan con una organización, entidad o asociación con el sello de certificación de calidad turística.

Impulsado por el ICTES (Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad), este proyecto está diseñado con el objetivo de impulsar la mejora de la competitividad en el sector turístico entre las poblaciones más pequeñas queapuestan por la certificación turística en materia de calidad y sostenibilidad.

Miguel Mirones, presidente del ICTES, junto a Toni Pérez. / INFORMACIÓN

El hecho de formar parte de esta red permite potenciar el turismo local, gestionar subvenciones, intercambiar experiencias y trabajar colaborativamente. La finalidad es poner en común experiencias y casos de éxito, crear una red de apoyo, impulsar la colaboración público-privada y captar financiación para poner en marcha actuaciones que favorezcan el desarrollo turístico de estos municipios.

Las localidades alicantinas que actualmente se incluyen en el proyecto son El Castell de Guadalest, El Poble Nou de Benitatxell, Relleu y La Vall de Laguart -Benimaurell-, aunque podrán adherirse todas aquellas que quieran trabajar en red desde la ‘Alianza’.

Esta mesa de debate, introducida y moderada por Miguel Mirones, presidente del ICTES, ha contado con aportaciones, además de las del presidente de la Diputación de Alicante, de Ángeles Marín Andreu, directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Érik Escobedo, alcalde de Lanjarón y vicepresidente 3º de la Diputación Provincial de Granada, y Rocío Chacón, directora de Marketing y Oleoturismo en Aires de Jaén.

Durante su turno de intervención, Toni Pérez ha manifestado que esta nueva alianza del territorio español “pone la mirada, y nosotros el esfuerzo, en potenciar y promocionar a esas localidades que tanto nos aportan”. Por ello, ha sostenido que trabajar por la calidad “es apostar por la mejor gestión de la actividad turística, una industria que, además de felicidad, aporta mucho no solo a la sostenibilidad ambiental, sino también a la económica y social de nuestra provincia”.

“Estamos en Córdoba para trasladar la voz no solo de la Diputación de Alicante, sino también de nuestros municipios, especialmente de aquellos menores de 5.000 habitantes que han entrado a formar parte de esta Alianza de Territorios” ha detallado el presidente, quien ha insistido en la necesidad de “acompañar en esa cogobernanza que hacemos efectiva desde la institución provincial y también desde el Patronato Costa Blanca”.

“Son muchos los productos turísticos, establecimientos, destinos, ciudades y servicios que gozan de sellos de calidad o sostenibilidad turística, algunos de ellos con un enorme esfuerzo por su población, pero que han tenido la capacidad, de la mano del ICTES, de establecer y acreditarse con estas distinciones y con el apoyo de la Diputación, llevando su voz”, ha concluido.

Finalmente, Toni Pérez ha avanzado que, desde la Diputación, “seguimos trabajando para que nuestra provincia sea un modelo de turismo sostenible, accesible e inteligente. Nos hemos comprometido a impulsar el turismo rural, a apoyar a los municipios más pequeños y a ofrecer una experiencia turística de calidad que, a su vez, respete el medio ambiente y valore la identidad local”.

Fundación CV MARQ en Córdoba

La Fundación CV MARQ participa también en el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística. Bajo el título “Cómo transformar una idea o producto turístico en una realidad certificada”. El director gerente de la Fundación CV MARQ, Josep Albert Cortés i Garrido, participa hoy en un plantel de expertos que se completa con la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez; la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz; el alcalde del ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez y el alcalde del ayuntamiento de Llanes, Enrique Riestra. El director del programa de Onda Cero, Gente Viajera, Carles Lamelo, será el moderador del evento.

El MARQ es un referente en la integración de cultura y turismo, destacando por su compromiso con la Q de Calidad Turística, una distinción que obtuvo su Fundación en 2018 y que supuso para el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante ser el primero de España en recibirla.

Con la implantación de la norma UNE 302002, se inició el sistema de gestión de la calidad turística en los servicios de atención al visitante. Desde entonces la Fundación MARQ ha desarrollado una estrategia progresiva de excelencia -basada en estándares reconocidos a nivel nacional e internacional- que le permitió acreditar el 19 de junio de 2020 el sello Safe Tourism Certified, en plena crisis sanitaria, posicionando el museo como un espacio seguro para los visitantes y el personal a su servicio. Más tarde, el 15 de diciembre de 2020, reforzó su compromiso para con la inclusión con la obtención de la certificación en la UNE 170001 en Accesibilidad Universal, poniendo en valor su vocación por garantizar el acceso de sus contenidos y espacios a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

El 27 de septiembre de 2023 la Fundación MARQ dio un paso más en su evolución con la obtención de la Marca S de Sostenibilidad Turística, reconocimiento que además acredita su alineación con los ODS y pone en valor su compromiso por la gestión ambiental, social y económicamente responsable dentro del sector turístico-cultural.

Estas certificaciones, que están sometidas a un seguimiento continuo, permanecen en vigor, tras superar las auditorías externas de renovación. Una labor que ha consagrado al MARQ como un destino turístico-cultural accesible de primer orden, capaz de satisfacer las expectativas todos los públicos que viven y llegan a la Costa Blanca, especialmente el familiar y el de capacidades distintas.

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Josep Albert Cortés ha indicado que somos un ejemplo de cómo cultura y turismo “pueden ser socios estratégicos, porque juntos tienen la capacidad de generar riqueza, preservar la identidad de nuestras comunidades más cercanas y construir experiencias. Mediante la certificación, y gestionados con visión y responsabilidad, representan una de las herramientas más poderosas para el desarrollo sostenible de los destinos”.