Toni Pérez reclama más inversión pública en infraestructuras para potenciar la vertebración y progreso de la provincia

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado este mediodía en el ADDA en la clausura del II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, donde ha reivindicado el “papel determinante” de las infraestructuras en la “configuración, vertebración y progreso de nuestra provincia” y ha reclamado “más inversión pública para potenciar desarrollo del territorio”.

“Estas actuaciones no solo responden a necesidades funcionales, sino que constituyen testimonios tangibles de la capacidad técnica, la innovación y la voluntad de progreso de nuestra sociedad”, ha concretado Pérez, quien ha sostenido que este legado, “fruto de generaciones de ingenieros y técnicos, configura un patrimonio que merece ser conocido, preservado y transmitido con el máximo rigor”.

En este sentido, el responsable institucional ha citado proyectos tan relevantes los Embalses de Tibio Guadalest, entre otros, el Trasvase Júcar-Vinalopó el del Tajo-Segura o el Puerto de Alicante.

“Cuando vivimos en un territorio como el nuestro, tenemos que entender bien y profundizar mucho de la ingeniería para hacer las cosas no solo bien, sino siempre un poco mejor. Obras que tienen que ver con el agua en nuestra tierra son fundamentales para asegurar nuestro equilibrio”, ha sentenciado Toni Pérez, quien ha destacado el papel de los ingenieros “como una referencia ineludible”.

En esta línea, el presidente ha asegurado que la Diputación de Alicante “dota de recursos a los municipios más pequeños para desarrollar sus propias obras de ingeniería”, al tiempo que ha puntualizado que la actividad turística “forma parte de nuestro ADN y pone en valor la repercusión y el desarrollo social, económico, medioambiental y paisajístico del territorio”, por lo que ha insistido en que el olvido “no puede ser lo que marque el presente o el futuro de grandes obras. El progreso siempre es necesario y las administraciones tenemos que estar atentas, porque hay patrimonio que tenemos que cuidar y proteger con profesionalidad y rigor”.

“Las obras forman un patrimonio intangible y emocional para los dos millones de alicantinos que vivimos en la cuarta provincia de España”, ha sentenciado.

Por otra parte, el presidente ha resaltado que la elección del Auditorio de la Diputación de Alicante como una de las sedes de este encuentro profesional “pone de manifiesto, una vez más, la excelente capacitación de este espacio para la celebración de eventos de gran magnitud y que van más allá del ámbito musical y cultural”.

El acto ha contado también con la presencia del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, entre otras autoridades.

En su segunda edición y con el lema ‘Construir el paisaje, recuperar el patrimonio y reactivar el turismo’, el congreso se ha centrado especialmente en la reconstrucción de infraestructuras afectadas por catástrofes naturales, como la ocurrida en la provincia de Valencia en octubre de 2024.

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En este cónclave de referencia internacional han participado reconocidos especialistas del ámbito académico, técnico, empresarial e institucional, mostrando experiencias de éxito sobre el patrimonio de la Obra Pública en España y el mundo.