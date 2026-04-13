La Diputación invertirá 2,1 millones en los municipios de la Montaña a través del Plan +Cerca
Este programa refuerza las subvenciones a las poblaciones más pequeñas para ayudarlas a hacer frente al gasto corriente
La Diputación de Alicante destinará este año 2.120.000 euros a 30 municipios de la Montaña a través del Plan +Cerca, una aportación destinada a financiar gasto corriente y que beneficiará a una población cercana a los 120.000 habitantes. De esta forma, la inversión media en esta comarca se sitúa en 309 euros por habitante.
Este programa inversor, que en su conjunto distribuirá cerca de nueve millones de euros en toda la provincia, refuerza en esta edición su atención a los municipios más pequeños, de forma especial a los de menos de 500 habitantes, y a aquellos en riesgo de despoblación, tal y como ha destacado el diputado de la comarca, Carlos Pastor, quien ha incidido en que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de la Montaña “disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos”.
En este sentido, ha puesto en valor “la libertad y autonomía” que el Plan +Cerca otorga a los municipios para que “decidan el destino de los fondos según sus necesidades y prioridades”.
Entre los criterios de distribución de las ayudas se ha establecido este año un importe fijo – 33.000 euros- a los que se suman otras cantidades en función de la población. Así, se incluye este año por primera vez un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que perciben 175 euros por habitante. Los de entre 500 y 1.000 habitantes obtienen 125 euros/hab. y los de entre un millar y menos de 5.000 habitantes, 11 euros/hab. Asimismo, según el criterio del despoblamiento, los municipios que hayan perdido más de un 7% de población en los últimos diez años reciben otros 10 euros por habitante.
Así, por ejemplo, municipios de la Montaña como Tollos, Famorca o Benimassot, que son los que tiene menor población en esta comarca, percibirán por habitante 1.216,3 euros, 935 euros y 573,2 por habitante respectivamente, gracias al Plan +Cerca.
Pastor ha reclamado al Gobierno de España que desactive las reglas fiscales y permita a los ayuntamientos y a la propia Diputación hacer uso de sus remanentes para reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias.
Listados de municipios beneficiados (por demarcación judicial)
Agres
110.875 euros
Alcoi
33.000 euros
Alcoleja
65.200 euros
Alcosser
79.025 euros
Alfafara
106.325 euros
Almudaina
55.400 euros
L’Alqueria d’Asnar
97.875 euros
Balones
56.100 euros
Banyeres de Mariola
33.000 euros
Benasau
63.450 euros
Beniarrés
56.457 euros
Benifallim
55.750 euros
Benilloba
126.000 euros
Benillup
52.250 euros
Benimarfull
114.375 euros
Benimassot
48.725 euros
Cocentaina
33.000 euros
Confrides
84.275 euros
Fageca
50.500 euros
Famorca
41.140 euros
Gaianes
105.125 euros
Gorga
83.050 euros
Ibi
33.000 euros
Millena
79.375 euros
Muro de Alcoy
33.000 euros
L’Orxa
112.515 euros
Penàguila
89.425 euros
Planes
127.095 euros
Quatretondeta
55.750 euros
Tollos
38.920 euros
TOTAL: 2.119.977 EUROS
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