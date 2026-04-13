La Diputación invertirá 2,1 millones en los municipios de la Montaña a través del Plan +Cerca

La Diputación de Alicante destinará este año 2.120.000 euros a 30 municipios de la Montaña a través del Plan +Cerca, una aportación destinada a financiar gasto corriente y que beneficiará a una población cercana a los 120.000 habitantes. De esta forma, la inversión media en esta comarca se sitúa en 309 euros por habitante.

Este programa inversor, que en su conjunto distribuirá cerca de nueve millones de euros en toda la provincia, refuerza en esta edición su atención a los municipios más pequeños, de forma especial a los de menos de 500 habitantes, y a aquellos en riesgo de despoblación, tal y como ha destacado el diputado de la comarca, Carlos Pastor, quien ha incidido en que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de la Montaña “disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos”.

En este sentido, ha puesto en valor “la libertad y autonomía” que el Plan +Cerca otorga a los municipios para que “decidan el destino de los fondos según sus necesidades y prioridades”.

Entre los criterios de distribución de las ayudas se ha establecido este año un importe fijo – 33.000 euros- a los que se suman otras cantidades en función de la población. Así, se incluye este año por primera vez un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que perciben 175 euros por habitante. Los de entre 500 y 1.000 habitantes obtienen 125 euros/hab. y los de entre un millar y menos de 5.000 habitantes, 11 euros/hab. Asimismo, según el criterio del despoblamiento, los municipios que hayan perdido más de un 7% de población en los últimos diez años reciben otros 10 euros por habitante.

Así, por ejemplo, municipios de la Montaña como Tollos, Famorca o Benimassot, que son los que tiene menor población en esta comarca, percibirán por habitante 1.216,3 euros, 935 euros y 573,2 por habitante respectivamente, gracias al Plan +Cerca.

Pastor ha reclamado al Gobierno de España que desactive las reglas fiscales y permita a los ayuntamientos y a la propia Diputación hacer uso de sus remanentes para reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias.

Listados de municipios beneficiados (por demarcación judicial)

Agres

110.875 euros

Alcoi

33.000 euros

Alcoleja

65.200 euros

Alcosser

79.025 euros

Alfafara

106.325 euros

Almudaina

55.400 euros

L’Alqueria d’Asnar

97.875 euros

Balones

56.100 euros

Banyeres de Mariola

33.000 euros

Benasau

63.450 euros

Beniarrés

56.457 euros

Benifallim

55.750 euros

Benilloba

126.000 euros

Benillup

52.250 euros

Benimarfull

114.375 euros

Benimassot

48.725 euros

Cocentaina

33.000 euros

Confrides

84.275 euros

Fageca

50.500 euros

Famorca

41.140 euros

Gaianes

105.125 euros

Gorga

83.050 euros

Ibi

33.000 euros

Millena

79.375 euros

Muro de Alcoy

33.000 euros

L’Orxa

112.515 euros

Penàguila

89.425 euros

Planes

127.095 euros

Quatretondeta

55.750 euros

Tollos

38.920 euros

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