El Patronato Costa Blanca viaja a Toledo para promocionar Les Fogueres de Sant Joan y otras fiestas de la provincia

El Patronato Costa Blanca ha viajado este fin de semana hasta la monumental ciudad de Toledo para difundir la belleza y esplendor de las fiestas populares de la provincia, especialmente de Les Fogueres de Sant Joan d’Alacant.

En este sentido, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha habilitado estos días un Punto de Información Turística en el centro de la localidad, concretamente en el Parque de Recaredo, desde el que se ha repartido material promocional y se han proyectado videos de municipios.

El desfile de cerca de un centenar de candidatas al título de Bellea del Foc 2026 por las principales calles de la ciudad -ataviadas todas ellas con el traje típico de novia alicantina-, el disparo de una mascletào la elaboración y degustación de un arroz gigante han sido otras de las acciones que se han llevado a cabo.

“Acercar la riqueza y singularidad de nuestras fiestas populares a los ciudadanos de Toledo y a los miles de visitantes que este fin de semana se encuentran aquí para que las sientan y conozcan en primera persona, es una de las mejores acciones de street marketing que se pueden hacer”, ha señalado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, quien se ha desplazado estos días a la ciudad de las tres culturas como parte de la delegación alicantina.

El punto álgido de esta original y potente acción de promoción ha sido la cremà de una hoguera obra del artista José Manuel García ‘Pachi’ y el disparo de un castillo de fuegos artificiales, eventos que han congregado a más de 5.000 personas.

Toledo

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