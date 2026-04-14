La Diputación destina más de un millón de euros para ayudar a los municipios en la gestión de sus residuos

La Diputación de Alicante destinará este año más de un millón de euros para ayudar a los municipios de la provincia a sufragar los costes de la recogida y el transporte de sus residuos sólidos urbanos. El BOP ha publicado recientemente las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 29 de abril.

“Gracias a este tipo de ayudas, reforzamos nuestro compromiso con los municipios, apoyándolos en la financiación de servicios esenciales como el transporte y la recogida de residuos, que resultan clave para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y la sostenibilidad del territorio”, ha señalado la diputada de Medio Ambiente y Energía, Magdalena Martínez.

La convocatoria contempla tres líneas de subvención; una dirigida a mancomunidades dotada con 681.000 euros, otra para localidades de menos de 4.000 habitantes que no estén mancomunadas, que asciende a 186.144 euros, y una última de 162.200 euros destinada a aquellas poblaciones que integran el Consorcio del Plan Zonal de Residuos 11 - Área de Gestión A6.

Respecto a esta última, la diputada ha explicado que el objetivo de este apartado es “atender el sobrecoste que los ayuntamientos de la Vega Baja deben afrontar por el envío de sus residuos a instalaciones externas, ya que en la comarca no tienen concluido el proyecto de gestión de residuos”.

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Según las bases publicadas, los consistorios y mancomunidades que deseen adherirse a este paquete inversor podrán optar a una única línea de subvención.