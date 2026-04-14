El MARQ presenta en Madrid su experiencia en mediación cultural dirigida a menores con autismo

La Fundación CV MARQ presentará mañana en Madrid su experiencia en mediación cultural e inclusión con niños y niñas con autismo y sus familias en el marco del Programa Empower Parents.

El Museo Nacional de Antropología acogerá la jornada en la que participarán los ministros de Cultura de Brasil y España, Margareth Meneses y Ernest Urtasun, respectivamente, así como la directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España, Jazmin Beirak.

La coordinadora de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ, Gema Sala, será la persona encargada de exponer la experiencia de la implantación de este innovador programa en el MARQ, hace ahora cuatro años, en el que participan cerca de cuarenta familias alicantinas con algún miembro con autismo.

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Empower Parents es un programa educativo de mediación cultural que promueve la cultura inclusiva y accesible para familias con niños/as con TEA (5-12 años) y cuyo objetivo es abrir las puertas de la cultura a personas con autismo y a sus familias al crear espacios inclusivos en los que disfrutar de experiencias enriquecedoras.