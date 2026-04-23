La Diputación de Alicante sufraga las obras de acondicionamiento de la iglesia de San Jorge en Alcoi

La Diputación de Alicante sufragará las obras de adecuación y modernización de la iglesia de San Jorge en Alcoi, centro devocional del Año Jubilar, cuya apertura oficial se celebra esta tarde. Así lo ha anunciado el responsable provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, coincidiendo con la festividad del patrón de la localidad.

El centenario templo alcoyano ha contado con una subvención de treinta mil euros por parte de la institución provincial para respaldar las obras de acondicionamiento del interior. Además, el proyecto gestionado por la Asociación de Sant Jordi también incluye la instalación de un nuevo sistema de iluminación y la adquisición y puesta en marcha de audioguías, junto a otras reparaciones de menor envergadura.

Como ha explicado Pastor, el Año Jubilar atraerá a numerosos visitantes y peregrinos a la iglesia y su adecuación era necesaria para acoger actividades litúrgicas y culturales en su interior. “La Diputación mantiene firme su compromiso con estas celebraciones, que no solo representan una herencia histórica de incalculable valor y nos invitan a reflexionar sobre nuestra historia y a valorar las tradiciones que nos unen como comunidad, sino que son el motor emocional y económico de nuestra provincia”, ha matizado el diputado.

Noticias relacionadas

Coincidiendo con los 750 años del patronazgo de Sant Jordi y en el marco de las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad, el obispo emérito de Huelva, monseñor José Vilaplana, Carlos Pastor asistirá esta tarde a una ceremonia en la iglesia arciprestal de Santa María que contará con la presencia de otras autoridades junto a cargos festeros y multitud de ciudadanos. Posteriormente, la comitiva participará en la procesión hasta la iglesia de San Jorge donde tendrá lugar la Apertura de la Puerta Santa. Año Jubilar incluirá un extenso calendario de actos festivos y culturales y litúrgicos organizados por la Asociación Sant Jordi.