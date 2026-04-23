La Diputación invertirá 1,4 millones en los municipios de la Vega Baja y el Baix Vinalopó a través del Plan +Cerca

La Diputación de Alicante destinará este año 1.400.000 euros a la treintena de municipios que integran las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó a través del Plan +Cerca, una aportación destinada a financiar gasto corriente y que beneficiará a una población que supera 780.000 habitantes.

Este programa inversor, que en su conjunto distribuirá cerca de nueve millones de euros en toda la provincia, refuerza en esta edición su atención a los municipios más pequeños, de forma especial a los de menos de 500 habitantes, y a aquellos en riesgo de despoblación, tal y como ha destacado la vicepresidenta primera y diputada por la comarca, Ana Serna, quien ha incidido en que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de la Vega Baja y el Baix Vinalopó “ disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos ”.

En este sentido, ha puesto en valor “ la libertad y autonomía ” que el Plan +Cerca otorga a los municipios para que “ decidan el destino de los fondos según sus necesidades y prioridades ”.

Entre los criterios de distribución de las ayudas se ha establecido este año un importe fijo – 33.000 euros- a los que se suman otras cantidades en función de la población. Así, se incluye este año por primera vez un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que perciben 175 euros por habitante. Los de entre 500 y 1.000 habitantes obtienen 125 euros/hab. y los de entre un millar y menos de 5.000 habitantes, 11 euros/hab. Asimismo, según el criterio del despoblamiento, los municipios que hayan perdido más de un 7% de población en los últimos diez años reciben otros 10 euros por habitante.

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Serna ha reclamado al Gobierno de España que desactive las reglas fiscales y permita a los ayuntamientos y a la propia Diputación hacer uso de sus remanentes para reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias.

Listados de municipios beneficiados (por demarcación judicial)