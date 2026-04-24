Una provincia bien conectada y accesible

El Área de Carreteras de la Diputación de Alicante tiene como principal cometido la conservación, optimización y mejora de las carreteras de la Red Viaria Provincial, un importante entramado de vías de casi mil kilómetros de longitud que conecta, vertebra y promueve la cohesión del territorio.

La creación de nuevos accesos e itinerarios ciclistas, el refuerzo del firme, el desbroce y la limpieza de vías o la instalación de luminarias y dispositivos reductores de velocidad son algunas de las numerosas actuaciones que la institución lleva a cabo con el fin de incrementar la seguridad, favorecer la accesibilidad e impulsar la movilidad sostenible.

Así, en los últimos tres años y a través de los distintos planes que impulsa el área, la Diputación de Alicante ha invertido más de 12 millones de euros en la ejecución de 33 obras de gran envergadura como la construcción de una variante de la CV-728 a su paso por El Ràfol d’Almúnia, una actuación sufragada con 1,6 millones de euros que ha permitido reducir significativamente el tránsito de vehículos por el interior del casco urbano de la localidad.

Variante de la CV-728 a su paso por El Ràfol d’Almúnia / .

Especialmente relevante ha sido también el proyecto de transformación de la CV-767, en Finestrat, que ha incluido el desdoblamiento de la vía, la adecuación de la rasante o la eliminación de cruces peligrosos, entre otros trabajos, y que ha sido subvencionado con 1,5 millones de euros.

La creación de una glorieta en la intersección entre la CV-770 y la CV-7680, en La Vila Joiosa, financiada con 549.808 euros; la ampliación y mejora de la CV-923 entre Bigastro y Hurchillo, dotada con 434.731 euros; o el refuerzo del firme en la CV-795, entre Alcoy y Banyeres de Mariola, donde se han destinado 235.124 euros, son otras de las muchas actuaciones que se han realizado.

“Desde la Diputación de Alicante hacemos cada año un importante esfuerzo presupuestario para garantizar que nuestras vías cumplan con los parámetros de seguridad exigibles, al tiempo que apostamos por favorecer una mejor conectividad y una movilidad cada vez más sostenible”, ha señalado el diputado responsable del área, Arturo Poquet, quien ha precisado que las obras se van acometiendo en función de las necesidades que se van produciendo según criterios técnicos.

Los planes de mejora han permitido también la creación de numerosos carriles ciclo peatonales en los municipios de la provincia, como el que une la pedanía de Balsares, en Elche, con la Nacional 332, que ha contado con una aportación de 405.445 euros, o el que enlaza las localidades de Xaló y Llíber, en CV-745, con un presupuesto de 374.876 euros.

La Diputación de Alicante ha invertido más de 12 millones de euros en la ejecución de 33 obras de gran envergadura / .

Por otra parte, y en el marco del contrato de conservación que licita la institución, la Diputación se preocupa del mantenimiento de todas las carreteras de la Red Viaria Provincial con acciones como el refuerzo de firmes, la reposición de señales, la limpieza y desbroce de márgenes, así como la atención de incidencias o la rápida recuperación de la normalidad en situaciones de emergencia como intensas lluvias o nevadas.

Gracias a este importante contrato, en los últimos tres años se han llevado a cabo más de 560 intervenciones con una dotación cercana a los 24,5 millones de euros.

Ayudas para Caminos

Además de mejorar y cuidar esta red de carreteras, la Diputación de Alicante acomete una importante labor en los caminos de titularidad municipal, donde desde el ejercicio 2023 ha realizado 784 acciones con una inversión de 10,4 millones de euros.

“Esta partida es fundamental para nuestros pueblos, especialmente para los de menor población, ya que les permite mantener el buen estado de unas vías que en la mayoría de los casos son esenciales para el tránsito diario de sus vecinos o para acceder a las explotaciones agrícolas”, ha manifestado Poquet, quien ha explicado que para este año la convocatoria está dotada con 3,2 millones de euros.

Los planes de mejora han permitido la creación de numerosos carriles ciclo peatonales en los municipios de la provincia / .

Aquí se contemplan tres líneasde subvención; una para actuaciones de gasto corriente que incluye reparaciones simples, bacheos, desbroces y apertura de viales cortados por incidencias meteorológicas; otra para sufragar obras de inversión, entre las que se encuentran el refuerzo del firme, la pavimentación o el establecimiento de infraestructuras peatonales; y una última para la compra de elementos que mejoren la seguridad vial, como luminarias LED solares, material de señalización y balizamiento, dispositivos reductores de velocidad o elementos de vigilancia (cámaras).